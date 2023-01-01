Померла культова дизайнерка Вів'єн Вествуд

Культова британський дизайнерка Вів'єн Вествуд померла на 82 році життя, повідомляється на її сторінках у соціальних мережах. У повідомленні наголошується, що вона померла «мирно, в оточенні своєї родини».

«Вів'єн до останньої миті продовжувала займатися улюбленими справами – дизайном, творчістю, написанням книги та зміною світу на краще. Вона прожила дивовижне життя. Її інновації та вплив за останні 60 років були величезними і триватимуть у майбутньому», - йдеться у повідомленні у Instagram.