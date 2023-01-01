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2023-01-01
Померла культова дизайнерка Вів'єн Вествуд
Вона зробила моду у стилі панк частиною комерційної культури, інформує
Вів'єн Вествуд померла на 82 році життя© Vivienne Westwood/Instagram
Культова британський дизайнерка Вів'єн Вествуд померла на 82 році життя, повідомляється на її сторінках у соціальних мережах. У повідомленні наголошується, що вона померла «мирно, в оточенні своєї родини».
«Вів'єн до останньої миті продовжувала займатися улюбленими справами – дизайном, творчістю, написанням книги та зміною світу на краще. Вона прожила дивовижне життя. Її інновації та вплив за останні 60 років були величезними і триватимуть у майбутньому», - йдеться у повідомленні у Instagram.
Фаїна Вауліна, ZN.ua