Померла культова дизайнерка Вів'єн Вествуд

Вона зробила моду у стилі панк частиною комерційної культури, інформує ZN.ua.

Померла культова дизайнерка Вів'єн Вествуд
Вів'єн Вествуд померла на 82 році життя
© Vivienne Westwood/Instagram

Культова британський дизайнерка Вів'єн Вествуд померла на 82 році життя, повідомляється на її сторінках у соціальних мережах. У повідомленні наголошується, що вона померла «мирно, в оточенні своєї родини».

«Вів'єн до останньої миті продовжувала займатися улюбленими справами – дизайном, творчістю, написанням книги та зміною світу на краще. Вона прожила дивовижне життя. Її інновації та вплив за останні 60 років були величезними і триватимуть у майбутньому», - йдеться у повідомленні у Instagram.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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