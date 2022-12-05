50-річна Камерон Діас без макіяжу вийшла у світ з чоловіком

Голлівудська актриса Камерон Діас давно не знімається в кіно і не потрапляє до об'єктивів папараці. Днями її помітили на вулицях Лондона під руку зі своїм чоловіком Бенджі Медденом. Пара прямувала на вечірку у ресторані Sparrow Italia.

Мабуть, Камерон Діас із чоловіком вибралися на побачення, залишивши свою 2-річну дочку з нянею. 50-річна зірка вибрала для виходу у світ досить повсякденний образ: чорні вузькі джинси, чорні черевики на платформі, водолазку цього ж кольору та подовжений картатий блейзер. Актриса була практично без макіяжу, а її волосся було зібрано в недбалий пучок. Мабуть Діас ніяк не розраховувала зустріти фотографів. При цьому вона мило посміхалася, дивлячись у сторону.

Образ зірки доповнив червоний манікюр, маленькі сережки-кільця, а в кишені піджака виднівся смартфон у рожевому чохлі.

Чоловік Камерон Діас був одягнений у чорний спортивний костюм та шкіряну коричневу курту. На її голові була чорна бейсболка з написом білими літерами, а взутий він у чорні кросівки. Бенджі Медден тримав Камерон за руку, коли вони проходили повз репортерів по дорозі до ресторану.

Зіркове подружжя не бачили разом на публіці з тих пір, як у них народилася дочка Реддікс Медден (30 січня 2019 року). Камерон Діас з того часу повністю присвятила себе сім'ї.

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