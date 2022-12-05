50-річна Камерон Діас без макіяжу вийшла у світ з чоловіком

Голлівудська актриса Камерон Діас давно не знімається в кіно і не потрапляє до об'єктивів папараці. Днями її помітили на вулицях Лондона під руку зі своїм чоловіком Бенджі Медденом. Пара прямувала на вечірку у ресторані Sparrow Italia.

Вся у чорному: 50-річна Камерон Діас без макіяжу вийшла у світ з чоловіком

Мабуть, Камерон Діас із чоловіком вибралися на побачення, залишивши свою 2-річну дочку з нянею. 50-річна зірка вибрала для виходу у світ досить повсякденний образ: чорні вузькі джинси, чорні черевики на платформі, водолазку цього ж кольору та подовжений картатий блейзер. Актриса була практично без макіяжу, а її волосся було зібрано в недбалий пучок. Мабуть Діас ніяк не розраховувала зустріти фотографів. При цьому вона мило посміхалася, дивлячись у сторону.

Вся у чорному: 50-річна Камерон Діас без макіяжу вийшла у світ з чоловіком

Образ зірки доповнив червоний манікюр, маленькі сережки-кільця, а в кишені піджака виднівся смартфон у рожевому чохлі.

Чоловік Камерон Діас був одягнений у чорний спортивний костюм та шкіряну коричневу курту. На її голові була чорна бейсболка з написом білими літерами, а взутий він у чорні кросівки. Бенджі Медден тримав Камерон за руку, коли вони проходили повз репортерів по дорозі до ресторану.

Зіркове подружжя не бачили разом на публіці з тих пір, як у них народилася дочка Реддікс Медден (30 січня 2019 року). Камерон Діас з того часу повністю присвятила себе сім'ї.

Раніше повідомлялося, що Джулія Робертс зворушливо привітала своїх близнюків із 18-річчям.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
"Часи не обирають": Лобода здивувала новим фото та гаслом "Слава Україні""Часи не обирають": Лобода здивувала новим фото та гаслом "Слава Україні"
19-річний хлопець намагався втекти з України, перепливши річку: "хотів потрапити на бал"19-річний хлопець намагався втекти з України, перепливши річку: "хотів потрапити на бал"
"Переможець": іноземці бурхливо відреагували на пісню Jerry Heil для Євробачення-2023"Переможець": іноземці бурхливо відреагували на пісню Jerry Heil для Євробачення-2023
На Київщині побільшало "Пунктів незламності": де знайти адресиНа Київщині побільшало "Пунктів незламності": де знайти адреси
Демі Ловато сильно схудла і здивувала зовнішнім виглядом під час рідкісного виходу у світДемі Ловато сильно схудла і здивувала зовнішнім виглядом під час рідкісного виходу у світ
Блок рекламы


Похожие новости
Демі Ловато сильно схудла і здивувала зовнішнім виглядом під час рідкісного виходу у світДемі Ловато сильно схудла і здивувала зовнішнім виглядом під час рідкісного виходу у світ
Де в Києві можна зарядитися та зайти в інтернет під час відключення світла: картаДе в Києві можна зарядитися та зайти в інтернет під час відключення світла: карта
Обиратиме весь світ: на "Євробаченні" кардинально змінили правила голосуванняОбиратиме весь світ: на "Євробаченні" кардинально змінили правила голосування
Кетрін Зета-Джонс показала рідкісне фото з чоловіком у день 22-ї річниці весілля - щасливі та засмагліКетрін Зета-Джонс показала рідкісне фото з чоловіком у день 22-ї річниці весілля - щасливі та засмаглі
34-річна Адель вперше за довгий час вийшла на публіку34-річна Адель вперше за довгий час вийшла на публіку
Кетрін Зета-Джонс здійснила рідкісний вихід у світ - виглядає набагато молодше свого вікуКетрін Зета-Джонс здійснила рідкісний вихід у світ - виглядає набагато молодше свого віку
Готуємося до тривалих відключень світла: що має бути у кожній квартиріГотуємося до тривалих відключень світла: що має бути у кожній квартирі
Голді Хоун зробила рідкісний вихід у світ: як зараз виглядає 76-річна дружина Курта РасселаГолді Хоун зробила рідкісний вихід у світ: як зараз виглядає 76-річна дружина Курта Рассела
Міла Куніс і Ештон Кутчер вийшли в світ у трендових об'ємних кардиганах – парний образМіла Куніс і Ештон Кутчер вийшли в світ у трендових об'ємних кардиганах – парний образ
З настанням холодів у Києві можуть вимикати світло на більш довгий часЗ настанням холодів у Києві можуть вимикати світло на більш довгий час
Последние новости
Подгружаем последние новости