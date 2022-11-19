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2022-11-19
Українці ліплять у дворах сніговиків-патріотів: кумедні фото
Українці масово ліплять патріотичних сніговиків після того, як у містах випав перший сніг.
Фотографії користувачі активно публікують у своїх соцмережах, інформує
Так, столична Facebook-спільнота поділилася знімком першого у Києві сніговика-патріота.
У руці у нього видно державний український прапор, а замість волосся автори додали йому ще зелене листя.
Ще один незвичайний сніговик з'явився у Боярці під Києвом. Дитина стилізувала свій "шедевр" під українську вишиванку, додавши сніговику-патріоту національний орнамент.
У Харкові, наприклад, з'явився сніговик, присвячений Збройним силам України. Автори зліпили зі снігу напис "ЗСУ".
"Який час - такий і сніговик", - йдеться у підписі до сніговика, присвяченого ЗСУ.
Богдан Соловйов, Апостроф