Українці ліплять у дворах сніговиків-патріотів: кумедні фото

Українці масово ліплять патріотичних сніговиків після того, як у містах випав перший сніг.

Фотографії користувачі активно публікують у своїх соцмережах, інформує Апостроф .

Так, столична Facebook-спільнота поділилася знімком першого у Києві сніговика-патріота.

У руці у нього видно державний український прапор, а замість волосся автори додали йому ще зелене листя.

Ще один незвичайний сніговик з'явився у Боярці під Києвом. Дитина стилізувала свій "шедевр" під українську вишиванку, додавши сніговику-патріоту національний орнамент.

У Харкові, наприклад, з'явився сніговик, присвячений Збройним силам України. Автори зліпили зі снігу напис "ЗСУ".

"Який час - такий і сніговик", - йдеться у підписі до сніговика, присвяченого ЗСУ.