Кетрін Зета-Джонс здійснила рідкісний вихід у світ - виглядає набагато молодше свого віку

Британська актриса Кетрін Зета-Джонс вважається однією із найкрасивіших жінок сучасності. Вона сяяла у фільмах про Зорро, "Пастка" та "Термінал". З роками зірка практично не змінилася, проте вдавалася до послуг пластичних хірургів.

Дуже молодо виглядає: 53-річна Кетрін Зета-Джонс здійснила рідкісний вихід у світ

Днями 53-річна голлівудська зірка з'явилася в Лос-Анджелесі на прем'єрі комедійного фільму-жахів Тіма Бертона "Уенздей", заснованого на історії про сімейку Аддамс. На чорній килимовій доріжці Кетрін Зета-Джонс з'явилася не сама, а в компанії єдиного сина, який її супроводжував.

"Про останню ніч. Учора ввечері в LaLaLand відбулася прем'єра "Уенздей". Ух ти! Що за ніч! Ділан, мій син, вів мене по чорному килиму. Моя сукня Матіцевскі була моєю інь для мого янь Мортіші Аддамс", - зазначила в публікації в Інстаграм Кетрін Зета-Джонс.

Дуже молодо виглядає: 53-річна Кетрін Зета-Джонс здійснила рідкісний вихід у світ

Актриса виглядала чудово, одягнувшись у облягаючу білу сукню з розкльошеним низом і шлейфом, глибоким V-подібним декольте та фактурними плечима. Волосся зірка залишила розпущеним, а в макіяжі зробила акцент на очах.

Дуже молодо виглядає: 53-річна Кетрін Зета-Джонс здійснила рідкісний вихід у світ

Син Кетрін Зета-Джонс та Майкла Дугласа виглядав дуже стильно у бордовому костюмі, чорній футболці та з багатошаровим золотим ланцюгом на шиї. Хлопчик успадкував найкращі риси від своїх батьків, але все ж таки більше схожий на свого знаменитого батька, включаючи ямку на підборідді.

Дуже молодо виглядає: 53-річна Кетрін Зета-Джонс здійснила рідкісний вихід у світ

Нагадаємо, у Мережі показали, як у реальному житті виглядає Моніка Беллуччі без фільтрів та обробки.


Анастасия Березовская, Тудей





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