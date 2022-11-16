У Київській області уламки ракети вбили жінку на кладовищі

Внаслідок масованої ракетної атаки РФ по Україні 15 листопада одна жінка загинула від поранення уламками ракети у селі Плесецьке Київської області, заявив начальник ГУ Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.

"Ворожа ракета вбила жительку села Плесецьке. На жаль, усе-таки загиблі внаслідок учорашнього ракетного обстрілу окупантів. Під час повітряної атаки 69-річна жінка перебувала на кладовищі, щоб ушанувати пам'ять чоловіка, й загинула через смертельне поранення уламками ракети", - зазначив Нєбитов у Telegram.