У Київській області уламки ракети вбили жінку на кладовищі

РФ завдала масово ракетного удару по Україні 15 листопада, інформує ZN.ua.

У Київській області уламки ракети вбили жінку на кладовищі
© Нацполіція

Внаслідок масованої ракетної атаки РФ по Україні 15 листопада одна жінка загинула від поранення уламками ракети у селі Плесецьке Київської області, заявив начальник ГУ Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.

"Ворожа ракета вбила жительку села Плесецьке. На жаль, усе-таки загиблі внаслідок учорашнього ракетного обстрілу окупантів. Під час повітряної атаки 69-річна жінка перебувала на кладовищі, щоб ушанувати пам'ять чоловіка, й загинула через смертельне поранення уламками ракети", - зазначив Нєбитов у Telegram.


Анна Конюченко, ZN.ua





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