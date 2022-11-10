Цього місяця населення Землі перевищить вісім мільярдів: як ми до цього дійшли

Вважається, що перші люди вийшли з Африки близько двох мільйонів років тому, інформує ZN.ua.

Цього місяця населення Землі перевищить вісім мільярдів: як ми до цього дійшли
Населення Землі стрімко зростає

За прогнозами ООН, у середині листопада населення Землі подолає позначку у вісім мільярдів людей. З моменту появи перших людей в Африці понад два мільярди років тому населення нашої планети постійно збільшувалося. Але було кілька етапів, коли зростання чисельності населення призупинялося. Вчені вирішили виділити основні етапи цього шляху, повідомляє Science Alert.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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