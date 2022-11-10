Цього місяця населення Землі перевищить вісім мільярдів: як ми до цього дійшли

За прогнозами ООН , у середині листопада населення Землі подолає позначку у вісім мільярдів людей. З моменту появи перших людей в Африці понад два мільярди років тому населення нашої планети постійно збільшувалося. Але було кілька етапів, коли зростання чисельності населення призупинялося. Вчені вирішили виділити основні етапи цього шляху, повідомляє Science Alert.