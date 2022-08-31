MamaRika із чоловіком мріють усиновити дитину, але довелося від цього відмовитися: "Боюсь дати..."

MamaRika

Слідом за сім'єю Каті Осадчої та Юрія Горбунова про свої плани усиновити дитину після закінчення війни заговорила співачка MamaRika, але питання довелося "заморозити".

Українська співачка MamaRika (Анастасія Кочетова) та її чоловік Сергій Середа всерйоз подумували про те, щоб усиновити малюка після закінчення війни в Україні. В інтерв'ю "24 каналу" MamaRika зізналася, що зараз вони до цього не готові.

MamaRika с мужем, Сергей Середа

За її словами, зараз у подружжя ледве вистачає фінансових коштів для себе та сина, тому навряд чи їх вистачить для ще однієї дитини. Більше того – сім'я нічого не отримує за благодійні концерти та витрачає ще свої кошти, щоб закрити питання проживання.

"Питання матеріальної нестабільності переносить момент з усиновленням. Нам зараз ледь вистачає для того, щоб Давид гідно почував себе. Шопінг для нас - це купити продукти та заправити машину", - каже MamaRika .

Саме тому артисти поки що не готові дати новій дитині нестабільне дитинство, поки знову "не стануть на ноги".

"Боюсь дати дитині менше, ніж я хочу. А я хочу дати весь світ. Хочу, щоб були всі умови для дитини, щоб вона була в комфорті, бо до усиновлення точно мала нелегку долю. Поки що ми це питання "заморозили". Тільки зрозуміємо, що готові і маємо для цього ресурс, повернемося однозначно. Це мрія нашого життя", - доповнила MamaRika.


Александра Павленко, politeka.net





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