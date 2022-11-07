Українці обрали трьох суддів Нацвідбору на "Євробачення-2023": хто переміг у голосуванні

У додатку "Дія" завершилося голосування за членів журі Нацвідбору на "Євробачення-2023". Після опитування, в якому взяло участь 505 536 осіб, стало відомо, що суддями стали лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя (17,41%), Джамала (15,71%) та фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна (15,69%).

Відповідні результати можна побачити у самому застосунку чи на сайті. Тепер від рішення Тополі, Джамали та Саніної на 50% залежатиме, хто з учасників Нацвідбору на "Євробачення-2023" виступатиме від України на конкурсі в Ліверпулі, інформує Апостроф .

Фото: diia.gov.ua

Окрім переможців, на суддівство також претендували: Тіна Кароль (15,68%), солістка гурту Go-A Катерина Павленко (9,19%), Злата Огнєвіч (6,09%), фронтмен "Другої ріки" Валерій Харчишин (5,78%), Михайло Хома, який виступає під сценічним псевдонімом Dzidzio (12,6%), та хореограф Костянтин Томільченко (1,85%).

Нагадаємо голосування тривало тиждень та завершилося 7 листопада о 10.00. Для участі у ньому українцям потрібно було відкрити програму "Дія" на телефоні, зайти у розділ "Послуги" та перейти до "Опитувань". Після чого віддати свій голос за улюбленого артиста.

Такий формат голосування за членів журі проводили вперше. Раніше суддів призначало Суспільне, після чого з’являлися звинувачення у несправедливому суддівстві конкурсу.

Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Відомо, що фінал Національного відбору на "Євробачення-2023" відбудеться 17 грудня у Києві. Через можливість ворожих атак захід вирішили провести в укритті. Організатори наважилися на таке рішення, щоб захистити учасників та співробітників від можливої небезпеки, а також провести онлайн-трансляцію шоу.