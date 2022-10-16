У Туреччині внаслідок вибуху на шахті загинули щонайменше 40 людей
Інцидент стався у місті Амасра.
Унаслідок великої аварії на шахті у місті Амасра в Туреччині загинули щонайменше 40 людей, рятувальники продовжують пошук уцілілих. Про це
Міністр внутрішніх справ країни Сулейман Сойлу заявив, що підтверджено загибель 40 шахтарів. Одинадцять отримали поранення та були госпіталізовані, ще 58 вдалося вибратися з шахти неушкодженими. Стан одного шахтаря, що залишився під завалами, невідомий.
Міністр енергетики Туреччини Фатіх Донмез заявив, що рятувальні роботи майже завершені. Раніше він повідомляв, що пожежа все ще продовжувалася у виробці шахти, де опинилися під завалами понад десять шахтарів. За його словами, тривали роботи з локалізації та зупинки пожежі.
Попередні оцінки вказують на те, що вибух, ймовірно, був викликаний рудниковим газом, який відноситься до легкозаймистих газів, що знаходяться у вугільних шахтах, повідомив Донмез вночі.