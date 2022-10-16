У Туреччині внаслідок вибуху на шахті загинули щонайменше 40 людей

Інцидент стався у місті Амасра.

У Туреччині внаслідок вибуху на шахті загинули щонайменше 40 людей
© Getty Images

Унаслідок великої аварії на шахті у місті Амасра в Туреччині загинули щонайменше 40 людей, рятувальники продовжують пошук уцілілих. Про це повідомляє VOA. Вибух стався у п'ятницю, 14 жовтня, ввечері.

Міністр внутрішніх справ країни Сулейман Сойлу заявив, що підтверджено загибель 40 шахтарів. Одинадцять отримали поранення та були госпіталізовані, ще 58 вдалося вибратися з шахти неушкодженими. Стан одного шахтаря, що залишився під завалами, невідомий.

Міністр енергетики Туреччини Фатіх Донмез заявив, що рятувальні роботи майже завершені. Раніше він повідомляв, що пожежа все ще продовжувалася у виробці шахти, де опинилися під завалами понад десять шахтарів. За його словами, тривали роботи з локалізації та зупинки пожежі.

Попередні оцінки вказують на те, що вибух, ймовірно, був викликаний рудниковим газом, який відноситься до легкозаймистих газів, що знаходяться у вугільних шахтах, повідомив Донмез вночі.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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