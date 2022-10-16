Небезпечний товар: під Києвом поліція ловить наркоторговців, фото

Патрульні на Київщині за 14 та 15 жовтня виявили наркотичну речовину у трьох чоловіків на Софіївській Борщагівці, на автодорозі Київ — Чоп та у Борисполі. У всіх трьох випадках є ознаки кримінального правопорушення, правоохоронці викликали на місця подій слідчо-оперативну групу.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Київської області у Facebook.

Так, 14 жовтня вдень на вулиці Шевченка у Софіївській Борщагівці патрульні зупинили підозрілого 25-річного чоловіка. За його словами, молодий чоловік знайшов згорток із порошкоподібною речовиною на зупинці громадського транспорту та залишив його собі.

Другий випадок трапився того ж дня, близько 17:00. На вулиці Польовій у Борисполі патрульні виявили пішохода, який побачивши поліцейський автомобіль швидко змінив напрям руху. Вони його зупинили та знайшли під час поверхневої перевірки у сумці пляшку з речовиною рослинного походження. Як зізнався сам чоловік, це канабіс.

Третій випадок трапився 15 жовтня, близько 11:00. На 51 км автодороги Київ — Чоп поліція зупинила ВАЗ 2108. Водієм виявився 32-річний чоловік, який поводився підозріло. У результаті поверхневого огляду, у нього знайшли згорток із речовиною рослинного походження, який водій дістав зі своєї кишені.