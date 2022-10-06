Зірка "Месників" Марк Руффало підтримав Україну в скандалі з Ілоном Маском

Відомий американський актор італійського походження Марк Руффало, який зіграв роль Брюса Беннера (Халка) у фільмі "Месники", підтримав Україну після скандальних заяв Ілона Маска. У соціальних мережах зірка висловив свою думку стосовно ситуації, що склалася.

"Ілон повинен був зробити домашнє завдання. Однак він помилився в кожному окремому пункті, включаючи припущення, що ООН буде наглядати за незаконним референдумом, що суперечить самому статуту ООН . Ілон, ти можеш краще", - звернувся до винахідника актор на своїй сторінці у Twitter , інформує Апостроф .

Фото: Twitter.com/MarkRuffalo

Таку заяву зірка Месників зробив у відповідь на твіт Маска про те, що жителі Криму та Донбасу самі мають вирішувати, частиною якої держави вони хочуть бути – України чи Росії.

Більшість людей висловили солідарність із Марком у коментарях, а українці подякували актору за підтримку та чітку позицію. Ось деякі коментарі користувачів мережі:

"Він не тільки не знає української історії (і багатьох спроб миру з Росією раніше), але й світової історії, особливо перед Другою світовою війною", "Я, чесно кажучи, не розумію, чому хтось слухає цього чоловіка. Серйозно… Його популярність надає йому такої довіри? Я ніколи цього не зрозумію", "Здається, всі просять війну. Проігноруйте цього чоловіка, якщо вам не подобається те, що він говорить. Він висловив свою думку. Це все! Хтось мав сказати щось інше", "Проблема полягає в тому, що Путін виселив багато людей із цих територій майже одразу після того, як взяв їх під контроль – щоб вони проголосували за анексію цієї території. Отже, це не було чесне голосування", "Звичайно Ілон може краще! І він не ворог. Сподіваюся, що натовп скоро перестане божеволіти", "Дякую, Марк! Стежу за вашою діяльністю протягом багатьох років, і так приємно бачити, що ви завжди маєте чіткий і обізнаний погляд на речі! Україна дякує за підтримку!", "Люди, які живуть на спірній території, - переважно росіяни. Вони переїхали туди, коли територія була незаконно анексована. Тому це ніколи не може бути чесним голосуванням. Людям, які не є росіянами, також погрожували проголосувати під дулом пістолета".

Фото: Getty Images

Марк Руффало - американський актор італійського походження. Дворазовий лауреат премії "Еммі" та "Золотий глобус"; номінант на інші престижні премії, серед яких: «Оскар» та BAFTA. Одружений з акторкою Санрайз Койне (англ. Sunrise Coigney). Пара виховує трьох дітей.