Алла Пугачова відповіла на образи представників Останкіно

Алла Пугачова емоційно звернулася до росіян, які критикують її за підтримку України. 73-річна співачка відповіла на публічну образу з боку "Останкіно".

Артистка, на відміну від своїх колег, не почала мовчати про дії рашистів у нашій країні. Спочатку її чоловік Максим Галкін засудив вторгнення РФ на нашу територію та звірства, які вони чинять. Телеведучого звільнили з усіх каналів та визнали "іноземним агентом". Алла Пугачова у відповідь попросила визнати іноземним агентом іїї, наголосивши, що повністю розділяє думку чоловіка.

Зіркова пара разом із двома дітьми виїхала до Ізраїлю. Алла Борисівна отримала ізраїльський паспорт. Вона ненадовго приїжджала до Росії, щоб завершити справи, зокрема, виставити на продаж свій розкішний замок у підмосковному селі Грязь.

Коли владі стало відомо, що примадонна знову покинула країну, на будівлі московського телецентру "Останкіно" з'явилося лайливе звернення до улюблениці публіки: "Алла, так а на*уя ти взагалі приїжджала?".

Пугачова незабаром відсіч критиканам:

"Боже мій! Яке щастя, що мене ненавидять ті люди, яких я завжди терпіти не могла. Якби я їм подобалася, це означало б, що я співала і жила дарма. Причина зрозуміла. Нехай скрегочуть зубами. Були холопами, стали рабами".

Шанувальники співачки підтримали її.

"Я завжди любила і поважала! Продовжую!", "Це геніально, їй-Богу, геніально", "Нехай я і не шанувальник ваших пісень, але я шанувальник вас як людини!", "Яке щастя, що у вас не помилилися мільйони людей. Браво Алло Борисівно, дякую за вашу чистоту", - прокоментували фоловери.

Хейтери ж почали писати, що поп-діва "зрадила" батьківщину, коли не підтримала вбивства українців.

Минулого місяця Алла Пугачова зіткнулася з критикою пропагандиста Володимира Соловйова. Співачка висміяла путініста, заявивши, що той може "луснути від злості та хамства".