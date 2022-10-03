Схудлий Данилко показав, як відгуляв день народження з мамою Сердючки: "Став як молодий хлопчик"

Андрій Данилко, який прославився завдяки своєму сценічному персонажу Вєрки Сердючки, показав, як відзначив свій день народження.

2 жовтня артисту виповнилося 49 років. На своїй сторінці в Instagram Данилко розмістив яскраві кадри святкування в компанії своєї сценічної мами, актриси Інни Білокінь. Свято вийшло патріотичним. Іменинник вдягнув вишиванку, кепку з тризубом та взяв у руки гітару. Мама Сердючки вбралася в ефектну яскраво-жовту сукню-вишиванку.

На фото можна помітити, наскільки артист схуд за останній час. Як раніше зізнавався сам Данилко, йому вдалося скинути 14 кілограмів. Все завдяки тому, що він нарешті унормував графік та почав стежити за харчуванням.

До привітань у коментарях приєдналося чимало знаменитостей, серед яких Потап, Юрій Горбунов, Володимир Остапчук, Наталія Могилевська, Ольга Сумська, Андрій Бедняков, Леся Нікітюк.

Шанувальники також відзначають, що схудлий артист став виглядати значно краще та молодшим:

"Андрію, вітаю! Схуд і став як молодий хлопчик!";

"Вітаю, Андрій! Бажаю вам гарнішати з кожним роком. У вас вік йде в зворотньому відліку?";

"Які ж ви тут красиві - справжні українці. А Андрій Михайлович прямо приємно здивував: і вишиванка і кепка нарешті світла, яка дуже Вам пасує. День народження дійсно святковий. Вітаю, щастя, здоров'я бажаю і творчих успіхів";

"Яка краса!!!!!??Андрій Михайлович, ви неймовірний красунчик!!";

"Якщо б не маска, подумала б що фото років 10 назад зроблене".