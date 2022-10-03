Денисенко з "Кріпосної" у тонкому пеньюарі зачарувала виглядом перед вікном: "Це кайф"

Денисенко з "Кріпосної" у тонкому пеньюарі зачарувала виглядом перед вікном: "Це кайф"

Відома акторка Наталка Денисенко влаштувала атмосферну зйомку у Львові.

Як пише Politeka.net, популярна українська актриса Наталка Денисенко активно розвиває свою сторінку в соціальній мережі Інстаграм та часто ділиться з шанувальниками подіями свого життя. Не стало винятком і відвідування акторкою Львова.

У готелі чудового міста вона влаштувала зйомку, вмостившись на підвіконня в легкій нічнушці та пеньюарі. Кучеряве волосся було розпущене, а в руках Денисенко тримала чашку ранкової кави. Не забула артистка козирнути своїми стрункими ногами.

Також Денисенко похвалилася гарним краєвидом із вікна. Європейська архітектура, вузька вуличка, кафешка з бруківкою – все це можна побачити із її вікна.

«Ранкова кава», - позначила вона у коментарі.

Користувачі мережі залишили багато приємних слів на адресу артистки.

"Вікна у Львові - це кайф",

«Як красиво»,

"Чарівна", - захоплюються у мережі.

Раніше Наталка Денисенко вже показувала, як гуляла вулицями Львова.

Перед камерою актриса з'явилася у світлому образі – короткій сукні з піджаком та стильних чоботях на підборах. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і щаслива посмішка.


Ирина Юрченко, politeka.net





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