Улюблениця Вакарчука Соловій у мереживному пеньюарі не залишила чоловікам шансів: "Надихаєш..."

Вакарчук, Соловий

Улюблениця Святослава Вакарчука Христина Соловій вразила виглядом у мереживному пеньюарі, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Христина Соловій - відома українська співачка, яка прославилася завдяки шоу "Голос країни", де її тренером став Святослав Вакарчук. Після проекту лідер "Океан Ельзи" продовжив співпрацювати з молодою виконавицею та продюсував деякий час її. Тепер Соловій відома артистка і навіть стала членом журі нацвідбору на дитяче "Євробачення". Не забуває Соловій і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Христина поділилася кадрами, де позувала у мереживному пеньюарі. Зірка зробила селфі, вражаючи виглядом.

"Ти надихаєш мене. Я намагатимусь з усіх сил бути кращою. Так добре для вас. я спробую...", - написала Христина в сторіс.

Повідомлялося, що зірка прокоментувала своє призначення суддею.

"Я дуже хвилювалася, коли @suspilne.eurovision повідомили, що ви обрали мене головою журі нацвідбору Дитячого Євробачення. Настільки, що до останнього хотіла відмовитися з огляду на концерт у Кракові в день ефіру", - написала Соловій.


Артём Батечко, politeka.net





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