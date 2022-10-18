Дочка Моніки Беллуччі у прозорому мереживному костюмі викликала фурор на нових фото

Донька Моніки Беллуччі не перестає захоплювати шанувальників своєї зіркової матусі. Попри юний вік, дівчинка багато працює, постійно залучена до нових проектів та зйомок. Результатом однієї з них поділилися у соціальних мережах.

Чарівна дочка Моніки Беллуччі та Венсана Касселя стала головною героїнею нового випуску видання NYLON – журналу про стиль життя, присвяченого поп-культурі та моді. У рамках модної фотосесії Діва Кассель змінила кілька яскравих образів, проте незабутнім стало світле мереживне вбрання.

У кадрі 18-річна модель постала у довгій прозорій мереживній спідниці та приталеному жакеті з довгими рукавами, стоячими плечима та цікавими деталями. Вбрання у всій красі підкреслило струнку фігуру дівчини та її природну красу. Образ Діва Кассель завершила, у незвичайний спосіб продемонструвавши сумку – повісивши її на шию.

На іншому фото вона позувала у капелюшку з широкими полями, поставивши сумку на головний убір.

Волосся юної моделі стилісти залишили розбещеними, а в макіяжі зробили акцент на її природній красі – пухких губах та млосному погляді.

Шанувальники захопилися, відзначаючи, наскільки дівчина схожа на свою зіркову матусю. За словами фоловерів, Діва успадкувала риси обличчя Моніки Беллуччі та природний сексуальний магнетизм Венсана Касселя.

Нагадаємо, дочка Моніки Беллуччі у сукні з корсетом вразила формами: "Ось це талія".