Дочка Олени Кравець знялася топлес: відверті фото дівчини

Старша донька Олени Кравець стала героїнею відвертої фотосесії. 19-річна Марія позувала топлес і з масивним ланцюгом на шиї. Дівчина вразила матір та її фанатів.

Спадкоємиця Олени Кравець втілила ефектні образи. Вона постала у червоній сорочці на голе тіло, яку поєднувала з чорними шкіряними чоботями.

Марія зібрала хвилясте волосся в хвіст, а потім розпустила його. Дівчина зробила ніжний макіяж, виділивши сині очі тушшю, а губи – нюдовою помадою. Вона прикрасила вуха численними сережками з білого золота, одягла ланцюжок зі стразами та багато кілець. "Частина перша", - написала Марія.

Дочка зірки студії "Квартал 95" знялася у ще більш пікантному вигляді. Вона приміряла джинси-кюлоти та лаковані черевики. Марія залишилася топлес, прикривши груди руками. Її шию прикрасив масивний срібний ланцюг.

Фотомодель позувала з скуйовдженими кучерями. Вона засвітила численні татуювання на тілі. Автором зйомки виступила співачка Марта Адамчук, колега Олени Кравець з "Жіночого Кварталу".

Мати серед перших прокоментувала провокаційний фотосет доньки.

"Тепер я розумію, що не їхати з тобою на цю зйомку було правильним рішенням. Так, моя крихітко?" - З гумором відзначила Олена.

Підписники Марії, серед яких багато маминих фанатів, захопилися сміливістю її дитини.

"Машулик! Ти розкішна!", "Афродіта нервово курить", "Ну, ти знаєш", "Вау!", "Красуня", "Це вогонь, хвалю", "Ось вона юність – дуже ефектна", - прокоментували фоловери.

Нагадаємо, Олена одружена з продюсером Сергієм Кравцем. В них троє дітей. Марія – старша, а двійнятам Іванові та Катерині зараз по шість років.

Телезірка навесні минулого року зробила коротку зачіску. Олена Кравець похвалилася новою зачіскою – її волосся помітно підросло. Шанувальники вважали, що артистка у новому образі помолодшала на десять років.