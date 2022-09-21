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2022-09-21
Випало до 40 см снігу: 11 людей загинули під час спроби перетнути український кордон
В Україні загинуло 11 чоловіків призовного віку, які намагались нелегально перетнути кордон.
Основною причиною загибелі є утоплення під час спроб перепливсти річку Тиса.
Відтак громадян закликали не намагатись незаконно перетинати кордон, адже це не лише порушує закони України, а й не наражає на небезпеку здоров’я та життя.
За інформацією прикордонників, після введення в Україні воєнного стану зафіксовано 11 випадків загибелі військовозобов’язаних чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон. Ще двоє утікачів потрапили у лікарню з обмороженнями.
Алексей Ионов, politeka.net