У Києві люди "здуріли" через McDonalds - вже підключилися перекупники: фото

Відкриття ресторанів швидкого харчування "McDonald's" у Києві вперше після початку війни викликало небувалий ажіотаж - за 20 хвилин у Glovo закінчилися кур'єри, а люди намагаються купити чизбургери, щоб потім перепродати їх, інформує Апостроф.

Про це йдеться у місцевих Telegram-каналах.

Так, перші три ресторани McDonald's відкрилися у вівторок, 20 вересня за адресами: проспект Бажана, 3в; вул. Гришка, 7 та проспект Гагаріна, 2а. На даний момент вони працюють лише на доставку, а вже у жовтні запрацюють зали, експрес-вікна та МакДрайв.

Біля ресторанів утворилися величезні черги, серед яких, як кур'єри з доставки їжі, так і люди у звичайному одязі.

Також, на платформі олнайн-оголошень з'явилося безліч пропозицій щодо доставки їжі з популярного ресторану - продукцію пропонують привезти, віддати прямо в руки і навіть відправити поштою.

Не всі люди зрозуміли в чому суть ажіотажу: "Це що, люди реально голодні? Чи є зайві гроші? Чи це я дурепа не розумію кайфу від маку?".

Інші припускають, що не стільки людям потрібна ця їжа, скільки вони підсвідомо вважають "McDonald's" символом мирного життя: "А насправді Мак це символ того нашого довоєнного життя. Ось люди і тримаються за нього як за мирні спогади. Мак зараз не про їжу та про розваги".

У той же час, деякі жартівники пропонують відправити до ресторанів McDonald's представників військкомату.


Марія Швець, Апостроф





Интересные новости
Ще один зрадник. Співак Міша Марвін повернувся в Росію та відновив співпрацю з Black Star
"Могла б зараз за кордоном…": Ульянова з "Холостяка" жорстко присоромила хейтерів, фото"Могла б зараз за кордоном…": Ульянова з "Холостяка" жорстко присоромила хейтерів, фото
Оля Полякова показала умови в гуртожитку Лондона, де навчається дочка: "Оце питання..."Оля Полякова показала умови в гуртожитку Лондона, де навчається дочка: "Оце питання..."
Емма Вотсон з Гаррі Поттера в чоловічому костюмі здивувала публіку зовнішнім виглядом - Герміона вже не таЕмма Вотсон з Гаррі Поттера в чоловічому костюмі здивувала публіку зовнішнім виглядом - Герміона вже не та
Тіна Кароль різко схудла і засвітила осину талію та плоский живіт у білому топіТіна Кароль різко схудла і засвітила осину талію та плоский живіт у білому топі
Блок рекламы


Похожие новости
"Бунтарка": Квіткова з "Холостяка" після елегантних образів вбралася у "балахон", фото"Бунтарка": Квіткова з "Холостяка" після елегантних образів вбралася у "балахон", фото
"Кур'єр" відкрив стрілянину в Дніпрі, куля потрапила в людину: поліція шукає стрільця"Кур'єр" відкрив стрілянину в Дніпрі, куля потрапила в людину: поліція шукає стрільця
Тіна Кароль показала фото своєї улюблениці Джавеліни та засвітила інтер'єр будинку під КиєвомТіна Кароль показала фото своєї улюблениці Джавеліни та засвітила інтер'єр будинку під Києвом
У Києві вночі пронісся ураганний вітер: фото та відео наслідківУ Києві вночі пронісся ураганний вітер: фото та відео наслідків
"Хочеться повернутися": падчерка Потапа здивувала атмосферними дитячими фото з 90-х"Хочеться повернутися": падчерка Потапа здивувала атмосферними дитячими фото з 90-х
Києвом пронісся руйнівний шторм: фото та відео наслідківКиєвом пронісся руйнівний шторм: фото та відео наслідків
Улюблена поні королеви Єлизавети ІІ попрощалася зі своєю господинею: зворушливе фотоУлюблена поні королеви Єлизавети ІІ попрощалася зі своєю господинею: зворушливе фото
Солістка KAZKA Зарицька вразила розміром вирізу, фото: "Вау, яка..."Солістка KAZKA Зарицька вразила розміром вирізу, фото: "Вау, яка..."
"Любов переможе все": Гвоздьова з "Танців з зірками" зворушила кадрами з весільної фотосесії"Любов переможе все": Гвоздьова з "Танців з зірками" зворушила кадрами з весільної фотосесії
Ульянова з "Холостяка" обрушилася з критикою на хейтерів через свою роботу: "Смішні тут тільки ви"Ульянова з "Холостяка" обрушилася з критикою на хейтерів через свою роботу: "Смішні тут тільки ви"
Последние новости
Подгружаем последние новости