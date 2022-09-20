У Києві люди "здуріли" через McDonalds - вже підключилися перекупники: фото

Відкриття ресторанів швидкого харчування "McDonald's" у Києві вперше після початку війни викликало небувалий ажіотаж - за 20 хвилин у Glovo закінчилися кур'єри, а люди намагаються купити чизбургери, щоб потім перепродати їх, інформує Апостроф .

Про це йдеться у місцевих Telegram-каналах.

Так, перші три ресторани McDonald's відкрилися у вівторок, 20 вересня за адресами: проспект Бажана, 3в; вул. Гришка, 7 та проспект Гагаріна, 2а. На даний момент вони працюють лише на доставку, а вже у жовтні запрацюють зали, експрес-вікна та МакДрайв.

Біля ресторанів утворилися величезні черги, серед яких, як кур'єри з доставки їжі, так і люди у звичайному одязі.

Також, на платформі олнайн-оголошень з'явилося безліч пропозицій щодо доставки їжі з популярного ресторану - продукцію пропонують привезти, віддати прямо в руки і навіть відправити поштою.

Не всі люди зрозуміли в чому суть ажіотажу: "Це що, люди реально голодні? Чи є зайві гроші? Чи це я дурепа не розумію кайфу від маку?".

Інші припускають, що не стільки людям потрібна ця їжа, скільки вони підсвідомо вважають "McDonald's" символом мирного життя: "А насправді Мак це символ того нашого довоєнного життя. Ось люди і тримаються за нього як за мирні спогади. Мак зараз не про їжу та про розваги".

У той же час, деякі жартівники пропонують відправити до ресторанів McDonald's представників військкомату.