Тіна Кароль показала фото своєї улюблениці Джавеліни та засвітила інтер'єр будинку під Києвом

Успішна українська співачка Тіна Кароль не стала брати породистого кошеня, яким могла б похвалитися перед шанувальниками. Натомість вона взяла безпородну тварину з вулиці – і Джавеліна виросла справжньою красунею, яка захоплює тепер численних шанувальників зірки.

В особистому каналі в Telegram виконавиця розповіла, що свого вихованця знайшла кілька років тому на вулиці та дала йому дім. Кішечку спочатку називали ніжно Котя, а після початку повномасштабної війни тварина отримала бойове хрещення під ім'ям Джавеліна.

"Я тебе лю", - ніжно підписала нове фото Тіна Кароль.

У кадрі зірка постала на території свого розкішного будинку у передмісті Києва. Співачка лягла на доріжку, посипану дрібними камінчиками, щоб обійняти свою Котю. Сіра кішечка з білими смужками виглядає дуже суворо, але співачка запевняє, що тварина дуже лагідна.

На задньому фоні можна побачити розкішний триповерховий особняк зірки та її чудовий сад, на території якого ростуть фруктові дерева та троянди. Раніше артистка показувала, що має також город з овочами та ягодами.

На іншому фото, яке Тіна Кароль опублікувала в соцмережах, її улюблениця залізла в раковину – часом тварини так роблять, щоб охолонути в спеку.

У кадрі можна побачити, що у ванній кімнаті співачки стильна біла плитка, засклена душова, цікавої форми умивальник, а на стіні висить універсальне дзеркало, яке завдяки механізму можна розгортати у будь-який бік.

Нагадаємо, 37-річна Тіна Кароль у білому топі засвітила тонку талію та плоский живіт: "Дуже схудла".