Зірка "Євробачення" Руслана поїхала до США та розповіла, чим там займається: "Разом з..."

Руслана Лижичко

Популярна співачка, перша переможниця "Євробачення" від України Руслана Лижичко поїхала до США.

Компанію Руслані склали українська парамедикиня та волонтерка Тайра (Юлія Паєвська), яка пережила жахи Маріуполя та російського полону, а також посол України у США Оксана Маркарова.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Лижичко розмістила спільне фото, дещо розповіла про свою поїздку та анонсувала виступ.

"У Вашингтоні разом з Послом України в США Оксаною Маркаровою та нашою Тайрою. Відкриваємо WashingtonUkrainianFestival", — написала співачка під світлиною.

Зірка додала, що приїхала на запрошення St. Andrew Ukrainian Orthodox Cathedral, а також запросила всіх шанувальників, які наразі перебувають у Вашингтоні відвідати її вечірній виступ, який вона присвятила всім українцям.

Шанувальники в коментарях підтримали артистку: "Ми чекаємо на Вас зараз на фестивалі! Дякуємо, що завітали!!! ??", "Дика Руслана ??", "Все буде Україна", "дякуємо що Ви з нами, дорога Руслана".

Відзначимо, з початку повномасштабного вторгнення рф Лижичко активно їздить різними куточками України та за кордон, аби підтримати українських захисників та постраждалих від війни та нагадати свту про російську агресію. Наприклад, раніше Руслана засвітилася в центрі Вільнюса, столиці Литви, біля "дому москви", який прикрасили величезним муралом із зображенням українки.


Тарас Галушко, politeka.net





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