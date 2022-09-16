Тіна Кароль різко схудла і засвітила осину талію та плоский живіт у білому топі

Українська співачка Тіна Кароль у 37 років виглядає як дівчинка. Після різкого схуднення вона взагалі розквітла та здається ще молодшою.

З шанувальниками в особистому обліковому записі в Інстаграм-сторіз виконавиця поділилася відеозаписом, оголосивши про вихід нового кліпу. Артистка презентувала музичне відео на трек "ВІЛЬНІ. НЕСКОРЕНІ", який зняла у Кварцовому кар'єрі на Херсонщині.

"Для мене ця пісня особлива. Пісня-мотивація. Пісня, яка знаменує те, що ми знімаємо кайдани минулого, і все буде Україна", - зазначила Тіна Кароль у публікації.

У кадрі успішна виконавиця постала у трендовому образі – вкороченому білому топі та сірих спортивних штанах на середній посадці. Артистка похвалилася ідеальним плоским животиком і вузькою талією, а також ключицями, що виступають, і худими підтягнутими руками. Тіна Кароль прибрала волосся назад, нанесла на очі стрілки, а губи підкреслила червоною помадою.

Подивитися цю публікацію в Instagram Публікація від Тіна Кароль. Офіц. фан-клуб (@_fantina)

Нагадаємо, Тіна Кароль у ефектній сукні з декольте до пупка та голлівудськими локонами викликала фурор на публіці.