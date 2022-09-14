Санта Дімопулос показала свою 3-річну іменинницю-дочку, яка росте копією батька

Сьогодні Санта Дімопулос відзначає день народження своєї єдиної доньки Софії. 14 вересня дівчинці виповнилося 3 роки.

Свято у Франції: Санта Дімопулос показала свою 3-річну красуню-дочку, яка росте копією батька

Разом із дочкою та своїм старшим сином Даніелем українська співачка з початку повномасштабного вторгнення перебуває у Європі. Раніше вона жила в Італії, а зараз перебуває у Франції.

В особистому обліковому записі в Інстаграм учасниця проекту "Фабрика зірок" опублікувала нове фото, показавши, як вітала малечу з днем народження. У кадрі постала мила дівчинка, одягнена в коротку білу сукню із зображенням полунички. Мама прибрала волосся дочки в два пучки на маківці, а також приготувала для неї велику повітряну кулю у формі цифри "3" і багато куль у пастельних тонах, надутих гелієм.

"Happy Birthday my universe. Слова занадто банальні, щоб описати тебе… Ти викликаєш такі сильні почуття, ти змінюєш простір та енергію, ти зіткана з любові та щастя. Ти вже народилася особистістю, яскравою та харизматичною, з характером та розумінням цього світу. Тебе чекає неймовірний, яскравий та цікавий шлях! Дякую тобі, що ти обрала нас", - зазначила щаслива матуся.

Свято у Франції: Санта Дімопулос показала свою 3-річну красуню-дочку, яка росте копією батька

За вікном квартири, в якій живе Санта Дімопулос у Франції, відкривається чудовий краєвид на гори та Блакитний Берег. Місцем свого притулку зірка обрала курортну комуну на південному сході країни під назвою Сен-Жан-Кап-Ферра. Він розташований на мисі Лазурного Берега в регіоні приморських Альп.

Життя на курорті явно обходиться зірці не дешево, але їй нема про що переживати, адже її чоловік Ігор Кучеренко – багата людина, співвласник мережі спортивних клубів в Україні.

Нагадаємо, що схудла Санта Дімопулос похвалилася фото в бікіні з поїздки в Занзібар - ось це рельєф.


Анастасия Березовская, Тудей





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