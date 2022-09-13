Ілона Гвоздьова повінчалася з чоловіком і показала зворушливе відео

Хореограф Ілона Гвоздьова після повернення в Україну повінчалася із чоловіком, бізнесменом Іваном Хом'ячуком. Таїнство відбулося у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі у Києві 9 вересня, проте поділилася новиною танцівниця лише напередодні, інформує Апостроф .

Переможниця "Танців з зірками" опублікувала в Instagram зворушливе відео з вінчання, у підписі вона процитувала Джека Лондона. "Люби мене сьогодні – завтра – о, яке пристрасне бажання бачити тебе – тебе-тебе, моє життя, душа моя, кохай мене як і раніше – не сумнівайся ніколи у вірності коханого тобою Л. Навіки твій, навіки моя, навіки ми наші".

За словами Ілони, дату вінчання вони із чоловіком обрали невипадково. 9 вересня – день народження їхнього первістка, дочки Валерії. "Наша маленька принцеса і чарівний принц синочок супроводжували нас на нашому весіллі. Це було так чуттєво", - розповіла танцівниця виданню Viva.

Фото: viva.ua

Гвоздьова також поділилася своїми емоціями від вінчання.

"Відчуття дуже магічні. Набагато трепітніше, ніж просто весілля. Розуміння, що ваші тіла, душі і думки назавжди поєдналися перед Богом до кінця життя! Відтепер ми не просто пара - ми єдиний організм у злагоді, добрі, мирі та негодах. Відтепер ще більше поваги, кохання і одне серце на двох", - поділилася вона.

Для важливого дня Ілона обрала ніжну напівпрозору сукню українського дизайнера Оксани Мухи та довгу фату. Іван убрався в класичний костюм темно-синього кольору.

Фото: viva.ua

Ілона Гвоздьова та Іван Хом'ячук разом уже 13 років, 8 з яких – у шлюбі. Пара виховує двох дітей: дочку Валерію та сина Домініка. На початку повномасштабного вторгнення Росії хореограф вивезла дітей до Італії, але вже за два місяці повернулася додому - танцівниця не витримала розлуки з чоловіком.

Фото: viva.ua