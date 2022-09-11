Зірка "Сватів" Кошмал показала чудеса перевтілення, українці у захваті: "Це круто"

Знаменита українська актриса театру та кіно, яку багато хто знає за роллю Женьки у серіалі "Свати" Ганна Кошмал, захопила своїми талантами перевтілення.

Як пише Politeka.net , Ганна Кошмал запала в серця багатьох шанувальників не лише завдяки своєму таланту, але й неймовірній відкритості та щирості. Зірка намагається постійно бути на зв'язку з фоловерами та розповідати їм про своє життя.

Так, Ганна вирішила нагадати, що 10 вересня у нашій країні відзначають День українського кіно.

З цієї нагоди артистка показала добірку фотографій, зроблених під час зйомок фільмів та проектів за її участю.

Кадри показують, з якою легкістю талановита Ганна вживається в роль і якою різною може бути.

«З Днем Українського Кіно! ? Люблю! У нас ще багато цікавого попереду ?», - заінтригувала у підписі артистка.

Користувачі мережі обдарували компліментами Анну Кошмал.

"Вітаю ?? це круто, що в нашій Україні такі талановиті люди, як Ви ???? Ви опора нашої культури",

"Аня, яка Ви красива!!! Дуже люблю фільми за Вашою участю))) ??",

"Крутяк",

"Ви неймовірна? далі буде у нас більше досягнень та шедеврів????", - пишуть у коментарях.