Меган Маркл зробила рідкісний вихід у світ і показала незвичайний осінній образ у яскраво-червоних відтінках

Якщо у житті не вистачає фарб, їх можна додати хоча б за допомогою одягу. Це на власному прикладі показує Меган Маркл (хоча в неї в житті точно все яскраво). Разом зі своїм чоловіком принцом Гаррі колишня американська актриса відвідала Велику Британію.

У яскраво-червоному вбранні: Меган Маркл зробила рідкісний вихід у світ і показала незвичайний осінній образ

Подружжя прибуло до свого котеджу Фрогмор у Віндзорському замку, де напевно зустрілися з родичами, а пізніше виїхали до Манчестера на поїзді. Вони відвідали молодіжний форум One Young World. Відомо, що невістка королеви брала участь у роботі саміту 2014 року в Дубліні, 2016 року в Оттаві, 2019 року в Лондоні. Учора ввечері Меган вийшла не сцену, щоб вимовити семихвилинну промову, яку вона почала зі слів: "Дуже приємно повернутися до Великобританії".

На публіці Меган Маркл з'явилася у дуже яскравому і зовсім недешевому образі. Вибір колишньої актриси впав на червоні штани зі стрілками та блузу з бантом від бренду Valentino вартістю 4 тисячі фунтів стерлінгів (понад 170,6 тисячі гривень).

У яскраво-червоному вбранні: Меган Маркл зробила рідкісний вихід у світ і показала незвичайний осінній образ

У яскраво-червоному вбранні: Меган Маркл зробила рідкісний вихід у світ і показала незвичайний осінній образ
Також вона одягла червоні туфлі та трендові золоті прикраси. Дружина принца Гаррі завжди відрізнялася любов'ю до дуже дорогих брендових речей, на відміну від дружини принца Вільяма, яка віддає перевагу скромнішим покупкам.

У яскраво-червоному вбранні: Меган Маркл зробила рідкісний вихід у світ і показала незвичайний осінній образ

Сьогодні пара вирушила до Німеччини, щоб відвідати захід на честь Ігор Нескорених.

У яскраво-червоному вбранні: Меган Маркл зробила рідкісний вихід у світ і показала незвичайний осінній образ

Нагадаємо, Меган Маркл наголосила на проблемних місцях фігури невдалим нарядом.


Анастасия Березовская, Тудей





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