Меган Маркл зробила рідкісний вихід у світ і показала незвичайний осінній образ у яскраво-червоних відтінках
Якщо у житті не вистачає фарб, їх можна додати хоча б за допомогою одягу. Це на власному прикладі показує Меган Маркл (хоча в неї в житті точно все яскраво). Разом зі своїм чоловіком принцом Гаррі колишня американська актриса відвідала Велику Британію.
Подружжя прибуло до свого котеджу Фрогмор у Віндзорському замку, де напевно зустрілися з родичами, а пізніше виїхали до Манчестера на поїзді. Вони відвідали молодіжний форум One Young World. Відомо, що невістка королеви брала участь у роботі саміту 2014 року в Дубліні, 2016 року в Оттаві, 2019 року в Лондоні. Учора ввечері Меган вийшла не сцену, щоб вимовити семихвилинну промову, яку вона почала зі слів: "Дуже приємно повернутися до Великобританії".
На публіці Меган Маркл з'явилася у дуже яскравому і зовсім недешевому образі. Вибір колишньої актриси впав на червоні штани зі стрілками та блузу з бантом від бренду Valentino вартістю 4 тисячі фунтів стерлінгів (понад 170,6 тисячі гривень).
Сьогодні пара вирушила до Німеччини, щоб відвідати захід на честь Ігор Нескорених.
Нагадаємо, Меган Маркл наголосила на проблемних місцях фігури невдалим нарядом.