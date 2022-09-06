Меган Маркл зробила рідкісний вихід у світ і показала незвичайний осінній образ у яскраво-червоних відтінках

Якщо у житті не вистачає фарб, їх можна додати хоча б за допомогою одягу. Це на власному прикладі показує Меган Маркл (хоча в неї в житті точно все яскраво). Разом зі своїм чоловіком принцом Гаррі колишня американська актриса відвідала Велику Британію.

Подружжя прибуло до свого котеджу Фрогмор у Віндзорському замку, де напевно зустрілися з родичами, а пізніше виїхали до Манчестера на поїзді. Вони відвідали молодіжний форум One Young World. Відомо, що невістка королеви брала участь у роботі саміту 2014 року в Дубліні, 2016 року в Оттаві, 2019 року в Лондоні. Учора ввечері Меган вийшла не сцену, щоб вимовити семихвилинну промову, яку вона почала зі слів: "Дуже приємно повернутися до Великобританії".

На публіці Меган Маркл з'явилася у дуже яскравому і зовсім недешевому образі. Вибір колишньої актриси впав на червоні штани зі стрілками та блузу з бантом від бренду Valentino вартістю 4 тисячі фунтів стерлінгів (понад 170,6 тисячі гривень).

Також вона одягла червоні туфлі та трендові золоті прикраси. Дружина принца Гаррі завжди відрізнялася любов'ю до дуже дорогих брендових речей, на відміну від дружини принца Вільяма, яка віддає перевагу скромнішим покупкам.

Сьогодні пара вирушила до Німеччини, щоб відвідати захід на честь Ігор Нескорених.

Нагадаємо, Меган Маркл наголосила на проблемних місцях фігури невдалим нарядом.