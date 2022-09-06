Анатолій Анатоліч перевіз родину в Париж і віддав дітей до престижної школи

Анатолій Анатоліч на початку російського вторгнення вивіз сім'ю до Франції, а сам повернувся в Україну. Дружина телеведучого Юла (Юлія Яцечко) із трьома дітьми зупинилася у маленькому містечку Муан-Сарту, де їх прихистила місцева пара. Днями шоумен перевіз рідних до Парижа, інформує Апостроф .

Рішення перебратися до столиці Франції українська родина прийняла у зв'язку зі вступом дочок до елітної школи. "Ми переїхали в Париж. Дівчата вступили в престижну державну безкоштовну школу. І ми вирішили продовжити навчання у Франції", - повідомила Юла в Instagram.

Фото: instagram.com/yulattt

Також дружина телеведучого записала кілька "сторіз", в яких розповіла про тривалу та непросту дорогу.

"Ми їхали двома маршрутами: ми з Нілом і мамою - поїздом, Аліса з татом і Лолою їхали машиною, - поділилася Юла з підписниками. - Останні 4,5 місяці ми прожили під Каннами, в маленькому містечку Муан-Сарту, де нам дали прихисток з самого початку. Але настав час переїжджати. Дівчата вступили до дуже гарної школи і ми заради них переїхали в інше місто".

Фото: instagram.com/yulattt

За два дні до переїзду українці влаштували в Муан-Сарту прощальну вечірку, щоб подякувати французькій родині за теплий і душевний прийом. "Ми всі дуже плакали. Люди, які просто так прихистили і ставилися до нас, як до своєї сім'ї. Теперь чекаємо наших французів в мирній Україні", - розповіла Юлія.

Фото: instagram.com/yulattt

Фото: instagram.com/yulattt

Анатолій Анатоліч також поділився деталями переїзду. У своїх "історіях" він розповів, що дорога була не без пригод.

"Проїхав тисячу кілометрів, дуже складно, трохи зламалася машина, ще раніше, але доїхала, - розповів телеведучий. - Знайти у цьому місті ремонт дуже складно, взагалі в Європі складно з ремонтами машин, з усією сферою обслуговування складно. Зараз допоможу кілька днів своїй сім'ї облаштуватись, відремонтую машину і повертаюся до Варшави, а потім до Києва”.

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Шоумен додав, що все це вони з дружиною зробили заради школи, яку навіть не мріяли. Анатолій Анатоліч зазначив, що престижний навчальний заклад узяв Алісу та Лолу на конкурсній основі.