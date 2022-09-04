Шерон Стоун з'явилася на Каннському кінофестивалі у патріотичному костюмі на підтримку України

Багато голлівудських зірок демонструють свою повагу Україні на різних світських заходах, обираючи вбрання в кольорах українського прапора. Однією з таких акторок є 64-річна Шерон Стоун. У рамках 75-го Каннського кінофестивалю актриса красувалася на килимовій доріжці у брючному костюмі синього кольору із жовтою підкладкою на піджаку, доповнивши його туфлями-човниками теж синього кольору.

У жовто-блакитних кольорах: 64-річна Шерон Стоун з'явилася на Каннському кінофестивалі у патріотичному костюмі на підтримку України

Голлівудська актриса в такий спосіб продемонструвала, що її серце з Україною. Актриса є активним прихильником досліджень у галузі СНІДу та регулярно на світських заходах привертає увагу громадськості до проблем цього захворювання, проте на фоні війни в Україні вона змістила акцент у бік нашої країни, нагадавши всьому світу про головну проблему сьогодення.

У жовто-блакитних кольорах: 64-річна Шерон Стоун з'явилася на Каннському кінофестивалі у патріотичному костюмі на підтримку України
Днями Шерон Стоун зробила ще один гарний хід. Вона прикрасила дві обкладинки вересневого журналу Vogue Arabia, нарядившись у розкішні блакитні та жовті сукні. Яскраво-жовта сукня від бренду Dolce&Gabbana, а ось синя є результатом роботи дизайнерів із Zuhair Murad.

В інтерв'ю журналу Шерон Стоун не говорила про Україну. Зірка торкнулася теми пригнічення жінок. На думку Шерон, незважаючи на те, що ми живемо у вік рівноправності та прогресу, жінки залишаються в тіні чоловіків, особливо у віці після 40 років. Вона вважає це несправедливим, тому що сама особисто у свої 64 відчуває приплив сил і "проживає найбільш захоплюючий та творчий період у житті".

У жовто-блакитних кольорах: 64-річна Шерон Стоун з'явилася на Каннському кінофестивалі у патріотичному костюмі на підтримку України
Нагадаємо, Шерон Стоун продемонструвала себе в купальнику в компанії подруг.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
Тіна Кароль схудла і показала нову фігуру у прозорій сукні з декольте та розрізомТіна Кароль схудла і показала нову фігуру у прозорій сукні з декольте та розрізом
Улюблениця Вакарчука Соловій у міні дозволила поглянути не лише на карпатську красу: "Клас..."Улюблениця Вакарчука Соловій у міні дозволила поглянути не лише на карпатську красу: "Клас..."
Кухар із "Танців з зірками" вразила кадрами з дочкою та зізналася, чому не показує сина: "Він зайняв..."Кухар із "Танців з зірками" вразила кадрами з дочкою та зізналася, чому не показує сина: "Він зайняв..."
Ольга Цибульська вперше показала обличчя свого чоловіка – тепер видно, що син не схожий на ДзідзьоОльга Цибульська вперше показала обличчя свого чоловіка – тепер видно, що син не схожий на Дзідзьо
Тіна Кароль випустила "Червону калину" в стилі техно: думки слухачів розділилисяТіна Кароль випустила "Червону калину" в стилі техно: думки слухачів розділилися
Блок рекламы


Похожие новости
"Дождіться мене": Jerry Heil поїхала з України на чотири роки, щоб здійснити свою мрію"Дождіться мене": Jerry Heil поїхала з України на чотири роки, щоб здійснити свою мрію
Доцент столичного ВНЗ допомагав чоловікам виїхали з України під виглядом "польських студентів". ЗМІ кажуть, що це працівник університету ПоплавськогоДоцент столичного ВНЗ допомагав чоловікам виїхали з України під виглядом "польських студентів". ЗМІ кажуть, що це працівник університету Поплавського
Дуже важко Льоші: Настя Каменських пояснила, чому Потап не повертається до УкраїниДуже важко Льоші: Настя Каменських пояснила, чому Потап не повертається до України
Найбагатша співачка України розповіла про пакості екс-дружини Захура з рф: "Немає жодного бажання з нею спілкуватися..."Найбагатша співачка України розповіла про пакості екс-дружини Захура з рф: "Немає жодного бажання з нею спілкуватися..."
63-річна Шерон Стоун у маленькому купальнику не посоромилася показати форми: "Ніколи не пізно"63-річна Шерон Стоун у маленькому купальнику не посоромилася показати форми: "Ніколи не пізно"
Розстріляв прапор України та погрожував гранатою: під Києвом затримали неадеквата із рушницею, фотоРозстріляв прапор України та погрожував гранатою: під Києвом затримали неадеквата із рушницею, фото
Шерон Стоун у купальнику зачарувала шанувальників: зірка Голлвуду знялася у басейніШерон Стоун у купальнику зачарувала шанувальників: зірка Голлвуду знялася у басейні
"Українська Брітні Спірс": зірка "Папіка" Петрожицька у національному костюмі запалила на сцені у Німеччині"Українська Брітні Спірс": зірка "Папіка" Петрожицька у національному костюмі запалила на сцені у Німеччині
Зірка серіалу "Геркулес" Кевін Сорбо зробив скандальну заяву проти УкраїниЗірка серіалу "Геркулес" Кевін Сорбо зробив скандальну заяву проти України
День незалежності України: чи буде додатковий вихіднийДень незалежності України: чи буде додатковий вихідний
Последние новости
Подгружаем последние новости