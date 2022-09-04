Шерон Стоун з'явилася на Каннському кінофестивалі у патріотичному костюмі на підтримку України

Багато голлівудських зірок демонструють свою повагу Україні на різних світських заходах, обираючи вбрання в кольорах українського прапора. Однією з таких акторок є 64-річна Шерон Стоун. У рамках 75-го Каннського кінофестивалю актриса красувалася на килимовій доріжці у брючному костюмі синього кольору із жовтою підкладкою на піджаку, доповнивши його туфлями-човниками теж синього кольору.

Голлівудська актриса в такий спосіб продемонструвала, що її серце з Україною. Актриса є активним прихильником досліджень у галузі СНІДу та регулярно на світських заходах привертає увагу громадськості до проблем цього захворювання, проте на фоні війни в Україні вона змістила акцент у бік нашої країни, нагадавши всьому світу про головну проблему сьогодення.

Днями Шерон Стоун зробила ще один гарний хід. Вона прикрасила дві обкладинки вересневого журналу Vogue Arabia, нарядившись у розкішні блакитні та жовті сукні. Яскраво-жовта сукня від бренду Dolce&Gabbana, а ось синя є результатом роботи дизайнерів із Zuhair Murad.

В інтерв'ю журналу Шерон Стоун не говорила про Україну. Зірка торкнулася теми пригнічення жінок. На думку Шерон, незважаючи на те, що ми живемо у вік рівноправності та прогресу, жінки залишаються в тіні чоловіків, особливо у віці після 40 років. Вона вважає це несправедливим, тому що сама особисто у свої 64 відчуває приплив сил і "проживає найбільш захоплюючий та творчий період у житті".

Нагадаємо, Шерон Стоун продемонструвала себе в купальнику в компанії подруг.