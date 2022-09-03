Українці рознесли Трінчер із нареченим, зірка жорстко відповіла: "Якщо ви..."

Ганна Трінчер та її наречений Олександр Волошин потрапили під критику українців, які вирішили офіційно оформити стосунки.

Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка розповіла нещодавно про важливий крок – вона вирішила офіційно оформити свої стосунки з нареченим Олександром Волошиним. Після цього цю новину опублікував у себе "ЖВЛ" в Інстаграм.

"Співачка Ганна Трінчер та блогер Олександр Волошин анонсували офіційний шлюб. Ганна та Олександр заручилися ще в листопаді минулого року, але через війну планування весілля відклали", - написала Ганна.

Як виявилось, не всі українці привітали зірок. Трінчер у своїх сторисах показала негативні коментарі українців:

"На нього подивилася і одразу очі на стелю відвела, зіграють, потім будемо слухати, що сімейне життя виявилося важчим, ніж вони думали... бла-бла-бла і все на цьому буде. Все піар", "У нього обличчя, начебто Тепер вирве її, начебто вона бреше " , " Через рік буде розлучення " , " Все одно колись розлучаться " .

Ганна вирішила відповісти хейтерам у своєму сторіс.

"Зайшла я під піст і там, як завжди, мої улюблені тітоньки: мама щасливих дітей, щасливі мами двох діточок, у щасливому шлюбі жінка, яка пише мені про те, що ми з Сашком розлучимося через рік. Якщо у вас був негативний досвід, якщо ви не знайшли своє кохання, якщо у вас у родині немає взаєморозуміння та любові, то не нав'язуйте його мені, будь ласка", - сказала Трінчер.