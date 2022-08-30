«Хлопчик випадково натиснув на гачок»: трагедія сталася в сім'ї українського силовика

Страшная трагедія стала в в Сумській області в родині силовика.

Там хлопчик випадково натиснув на спусковий гачок, граючи зі зброєю, повідомляє ТСН з посиланням на представника ГУНП в Сумській області Володимира Крупецьких.

За його словами, 12-річна дитина застрелила себе з автомата АК-47.

Поранення було в голову і шансів вижити у дитини не було – постріл виявився фатальним.

Поки невідомо, як заряджений автомат опинився в доступному для дитини місці і чому ніхто не звернув увагу на те, що хлопчик почав гратися зброєю.

Нагадаємо, станом на ранок 28 серпня внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ проти України загинуло 379 дітей, 733 – поранено, повідомляв Офіс генерального прокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 388, Харківській – 202, Київській – 116, Чернігівській – 68, Миколаївській – 67, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 44.

Ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Додамо, що 26 серпня внаслідок обстрілу ворогом житлової інфраструктури смт Кам'янка Пологівського району Запорізької області загинули двоє хлопчиків: 8 років і рік та 8 місяців.