Блондинка з "Жіночого кварталу" з'явилася у сукні нареченої: фото
Актриса Катя Нікітіна, зірка "Жіночого кварталу", поділилася фотографією у білій сукні, вразивши виглядом на новому фото.
Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна – відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Знаменитість також любить займатися спортом та допомагає українцям освоїти майстерність шпагату. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами.
Не забуває Катя і про Інстаграм, де веде сторінку до Інстаграма. А цього разу зірка вирішила поговорити з фанатами.
"Є питання?", - Запитала Катя.
"Коли вийдеш заміж?", - Запитав фанат.
"А що там робити?", - написала Нікітіна у відповідь.
Також зірка додала фото, де була в сукні нареченої.
"Як ти?" - написав ще один фанат.
"Чесно, добре... Часто буває накриває, але цього ніхто не бачить і не повинен бачити. Звикаю жити в нових реаліях. Вже починаю планувати життя. Хоча до цього не розуміла, як це робити", - поділилася зірка.