У Миколаїв припинили подачу води

У Миколаєві через аварію на водозаборі повністю припинили водопостачання. Як повідомило МКП «Миколаївводоканал», на відновлення водопостачання міста може піти кілька днів.

«На водозаборі з Дніпро-Бузького лиману сталася аварія, а тому в місто подаватися вода взагалі не буде. Скільки часу знадобиться для проведення ремонтних робіт? Зараз з цим питанням визначаються фахівці МКП "Миколаївводоканал". Скоріш за все, на ремонт знадобиться не один день», - заявили в комунальному підприємстві.

При цьому в комунальному підприємстві зазначили, що аварія на водогоні не є наслідком бойових дій.