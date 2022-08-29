У Миколаїв припинили подачу води

На ліквідацію аварії може піти кілька днів.

У Миколаїв припинили подачу води
© pixabay/arcaion

У Миколаєві через аварію на водозаборі повністю припинили водопостачання. Як повідомило МКП «Миколаївводоканал», на відновлення водопостачання міста може піти кілька днів.

«На водозаборі з Дніпро-Бузького лиману сталася аварія, а тому в місто подаватися вода взагалі не буде. Скільки часу знадобиться для проведення ремонтних робіт? Зараз з цим питанням визначаються фахівці МКП "Миколаївводоканал". Скоріш за все, на ремонт знадобиться не один день», - заявили в комунальному підприємстві.

При цьому в комунальному підприємстві зазначили, що аварія на водогоні не є наслідком бойових дій.


Ірина Знась, ZN.ua





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