"Українська Брітні Спірс": зірка "Папіка" Петрожицька у національному костюмі запалила на сцені у Німеччині

"Українська Брітні Спірс": зірка "Папіка" Петрожицька у національному костюмі запалила на сцені у Німеччині

Від повномасштабної війни зірка "Папіка" актриса Дарія Петрожицька втекла до Німеччини.

У Гамбурзі відома артистка разом із колегами влаштували великий концерт на підтримку України.

У себе в Інстаграмі Дар'я показала фото, зроблене в національному українському костюмі, а також поділилася цікавими моментами.

Дарья Петрожицкая

«Не знаю як де, а в Гамбурзі вже півроку не забувають про Україну, постійно підтримують, роблять демонстрації, концерти, збираються кошти… і це все Українці! Незламні, сумуючи за своїми будинками, бажають перемоги та швидкого повернення додому ???? Дякуємо від щирого серця??», - зазначила вона.

Петрожицька пообіцяла, що доки йде війна, вона не перестане говорити про Україну.

«Вчора ми разом співали, плакали, пишалися, дякували нашим захисникам, говорили про Україну???? і будемо продовжувати!
Разом до перемоги! Кожен на своєму фронті ! Слава Україні! », – розповіла актриса.

Користувачі мережі захопилися Дар'єю Петрожицею та її діяльністю за кордоном.

"Українська Брітні Спірс",

"Неймовірно, пишаюся вами",

" Була вчора на концерті! Дякую!! Стільки українців побачила з усіх регіонів! Концерт неймовірний!!!!", - пише в коментарях.

А ще Politeka писала, що зірка "Папіка" Петрожицька розкривалася про нервовий зрив


Ирина Юрченко, politeka.net





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