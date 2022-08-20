"Міс Україна Всесвіт" Неплях задумалася про багатомужність: "Підтримую..."

"Міс Україна Всесвіт" Ганна Неплях задумалася про багатомужність, підтримавши ініціативу, яку розмістили на сайті президента.

Як пише Politeka.net, Ганна Неплях – відома українська модель, яка стала переможницею "Міс Україна Всесвіт". Після цього зірка вирушила на конкурс "Міс Світу", але здобути перемогу дівчині на проекті не вдалося. Зірка після початку війни довгий час подорожувала та змінила понад 10 країн, але все ж таки повернулася в Україну. Модель, як і інші українські зірки, підтримала українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Ганна навіть нещодавно перейшла українською мовою, хоча довгий час продовжувала говорити російською. Не забуває Неплях і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Ганна поділилася публікацією, в якій розповідали про ініціативу, за якою жінкам дозволять виходити заміж за кількох чоловіків.

"Підтримую! Якщо один чоловік мене не вивозить, то дещо буде якраз", - написала Неплях і поставила смайлик сміху.