"Міс Україна Всесвіт" Неплях задумалася про багатомужність: "Підтримую..."

Анна Неплях

"Міс Україна Всесвіт" Ганна Неплях задумалася про багатомужність, підтримавши ініціативу, яку розмістили на сайті президента.

Як пише Politeka.net, Ганна Неплях – відома українська модель, яка стала переможницею "Міс Україна Всесвіт". Після цього зірка вирушила на конкурс "Міс Світу", але здобути перемогу дівчині на проекті не вдалося. Зірка після початку війни довгий час подорожувала та змінила понад 10 країн, але все ж таки повернулася в Україну. Модель, як і інші українські зірки, підтримала українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Ганна навіть нещодавно перейшла українською мовою, хоча довгий час продовжувала говорити російською. Не забуває Неплях і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Ганна поділилася публікацією, в якій розповідали про ініціативу, за якою жінкам дозволять виходити заміж за кількох чоловіків.

"Підтримую! Якщо один чоловік мене не вивозить, то дещо буде якраз", - написала Неплях і поставила смайлик сміху.

Анна Неплях


Артём Батечко, politeka.net





Интересные новости
Еліна Світоліна на сьомому місяці вагітності захопила стрункою фігурою на фото у купальникуЕліна Світоліна на сьомому місяці вагітності захопила стрункою фігурою на фото у купальнику
До Дня незалежності в Києві відбудеться марафон українських фільмівДо Дня незалежності в Києві відбудеться марафон українських фільмів
"Це не кадри з фільму жахів": киян обурила антисанітарія у бомбосховищі для школярів"Це не кадри з фільму жахів": киян обурила антисанітарія у бомбосховищі для школярів
"Зробимо це відразу…": Саніна з The Hardkiss розповіла, коли повернеться до концертів в Україні"Зробимо це відразу…": Саніна з The Hardkiss розповіла, коли повернеться до концертів в Україні
Зірка "Кріпосної" Денисенко потрапила у скандал із росіянами і знайшла виправдання: "Багато українських акторів..."Зірка "Кріпосної" Денисенко потрапила у скандал із росіянами і знайшла виправдання: "Багато українських акторів..."
Блок рекламы


Похожие новости
Alyona Alyona зізналася, з чим асоціюється в неї Україна: "Як то гарно..."Alyona Alyona зізналася, з чим асоціюється в неї Україна: "Як то гарно..."
Відома активістка віддала життя за батьківщину, Україна тужить: "Не було таких, хто б не повертався їй услід"Відома активістка віддала життя за батьківщину, Україна тужить: "Не було таких, хто б не повертався їй услід"
The Economist: Україна на межі нервового зривуThe Economist: Україна на межі нервового зриву
"Міс Україна Всесвіт" Неплях у крихітному костюмі викликала подив: "Бог все бачить""Міс Україна Всесвіт" Неплях у крихітному костюмі викликала подив: "Бог все бачить"
"Міс Україна Всесвіт" Неплях влаштувала ефективне тренування у спортивному міні: фото"Міс Україна Всесвіт" Неплях влаштувала ефективне тренування у спортивному міні: фото
Дружина ведучого "Україна має талант" Решетніка публічно звернулася до чоловіка: "Життя було зовсім іншим..."Дружина ведучого "Україна має талант" Решетніка публічно звернулася до чоловіка: "Життя було зовсім іншим..."
Решетник згадав минуле та заінтригував планами на новий сезон "Україна має талант": "Повернемося до нового формату..."Решетник згадав минуле та заінтригував планами на новий сезон "Україна має талант": "Повернемося до нового формату..."
"Наша Україна не зрівняється": дружина продюсера "Квартал 95" похвалилася розкішним відпочинком"Наша Україна не зрівняється": дружина продюсера "Квартал 95" похвалилася розкішним відпочинком
Після бурхливих обговорень пози Зеленської "Міс Україна Всесвіт" нагадала про реальні проблеми: фотоПісля бурхливих обговорень пози Зеленської "Міс Україна Всесвіт" нагадала про реальні проблеми: фото
Україна візьме участь у Дитячому «Євробаченні» цього рокуУкраїна візьме участь у Дитячому «Євробаченні» цього року
Последние новости
Подгружаем последние новости