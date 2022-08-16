Alyosha згадала про ранок 24 лютого, який ніколи не зможе забути: "Переляк на все життя..."

Відома співачка Alyosha зовсім не вірила, що у 21 столітті можлива повномасштабна війна – це просто не вкладалося в неї в голові.

У березні Alyosha вивезла дітей до рідні чоловіка лідера групи "Антітіла" Тараса Тополю до США . У Києві старший Роман навчався у 3 класі, а молодший Марк восени мав йти до першого.

В інтерв'ю для "ЖВЛ" вона розповіла про день 24 лютого, коли росія вторглася на територію України.

Як зізналася артистка Alyosha, цей ранок вона ніколи не зможе забути. Він врізаdcz їй в пам'ять.

"Десь о четвертій годині ранку 24 лютого ми почули першу сирену. Ми одразу почали збирати найнеобхідніші речі і будити дітей. Діти були дуже налякані. Рома почав плакати. Марко теж за ним. Тоді я дуже боялася, щоб вони не отримали переляк на все життя", - згадала співачка.

При цьому Alyosha додала, що зовсім не вірила, що у 21 столітті можлива повномасштабна війна.

"Я ніколи не вірила, що це може статися. Ось просто категорично не могла в це повірити. Адже для мене це було настільки неадекватно. 21 століття світ цивілізований розвивається. Ну яка може бути війна", - підкреслила Alyosha.