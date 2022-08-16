Вагон зійшов з рейок і розчавив дерев'яний туалет із росіянкою всередині: деталі НП

Вагон зійшов з рейок і розчавив дерев'яний туалет із росіянкою всередині: деталі НП

У Росії зійшов з рейок вагон поїзда і розчавив дерев'яний туалет, в якому знаходилася росіянка, вона не вижила.

Трагічний інцидент трапився кілька днів тому у місті Азбест Свердловській області, повідомляє російський телеграм-канал.Основа.

Жінка вирішила справити потребу та зайшла до туалету на території місцевого заводу на станції "Фабрика 6". Але їй не пощастило, на той момент трапилася аварія. По рейках йшов тепловоз із 21 вагоном і останній зійшов зі шляху і завалився на дерев'яний туалет, розчавивши його.

Жінка загинула миттєво прямо на місці події. Їй було 49 років, і вона працювала ваговиком на цьому підприємстві близько 30 років.

У телеграм-каналі показали фото загиблої.

Тепер у причинах того, що сталося, будуть розбиратися слідчі.


Ирина Юрченко, politeka.net





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