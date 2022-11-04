Поїздом в окремому вагоні: письменник Стівен Кінг вирушив до Києва

Відомий американський письменник Стівен Кінг, який ще в перший день війни засудив напад РФ на нашу країну, їде до України потягом з Варшави. Однак поки невідомо, скільки король жахів пробуде тут і з якою метою він вирішив навідатися до української столиці.

Про візит знаменитого письменника повідомила Верховна Рада у Telegram. "Американський письменник неодноразово висловлювався на підтримку України у своїх соцмережах та в коментарях журналістам. Кінг їде поїздом із Варшави. Спеціально для літератора до потягу причепили окремий вагон", - йдеться в публікації, інформує Апостроф .

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Популярний автор з перших днів російського вторгнення демонструє свою підтримку українцям. В Twitter , де на нього підписано понад майже 7 млн людей, він критикує диктатора Путіна та російську пропаганду. Крім того, письменник раніше публікував кадри в одязі з українською символікою та відкрито заявляв, що захоплюється силою та відвагою нашого народу.

"Чому більшість із нас навчилася в дитинстві на ігровому майданчику: не можна стояти осторонь, коли велика дитина б'є маленьку. Ти маєш прийняти удари, щоб зупинити велику дитину", - писав в одному із постів Стівен.

Фото: Twitter.com/StephenKing