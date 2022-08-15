Соліст "Антитіл" Тополя зізнався, що обманює побратимів по службі: "Ти повинен..."

Тарас Тополя

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя розповів, що в роботі парамедика є перелік правил, яких слід дотримуватись.

Український співак Тарас Тополя, який з перших днів війни служить парамедиком у складі ЗСУ, зізнався, що іноді доводиться обманювати поранених товаришів по службі. Про це артист розповів в інтерв'ю "5 каналу".

Тарасу Тополі доводиться говорити брехню пораненим під час евакуації з поля бою. За словами артиста, це робиться для того, щоб під час евакуації переконати військовослужбовця в тому, що той обов'язково виживе.

"Коли надав йому першу медичну допомогу або поправив те, що зробили його побратими під час поранення, то твоє головне завдання – дати йому впевненість, що він житиме. І як би не було, що б ти не відчував усередині, ти маєш йому говорити: "Бл*ть, тримайся, все буде добре! "Вже летимо, залишилося три хвилини". А ти знаєш, що ще їхати хвилин сім”, - розповів Тарас Тополя .

Він також зізнався, що в роботі парамедика є кілька правил поводження з пораненими військовими і їх потрібно обов'язково дотримуватись, щоб не сталося лихо.

Насамперед у пораненого потрібно забрати зброю, бо вони можуть подумати, що це росіяни і почати шмаляти по своїх.


Александра Павленко, politeka.net





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