"Чому не приїхав воювати?": зірка "Квартал 95" Руслан Ханумак опинився в США і зізнався, чому не повертається

"Чому не приїхав воювати?": зірка "Квартал 95" Руслан Ханумак опинився в США і зізнався, чому не повертається

За словами Руслана Ханумака, він тяжко переживав критику, розумів, що треба виправдатися, але майже цього не робив.

Зірка серіалу "100 тисяч хвилин разом", ведучий та актор "Студії Квартал 95" Руслан Ханумак залишив Україну ще за кілька днів до вторгнення Росії в Україну. Багато шанувальників запідозрили, нібито він заздалегідь знав, що має статися 24 лютого.

В інтерв'ю "ЖВЛ" він зізнався, чому не повернувся до України з-за кордону та як реагує на хейт.

Виявилося, він нічого не знав про те, що росія нападе на Україну 24 лютого. Просто він планував відпустку давно до дня народження його дружини – блогера Аліни Шаманської. З початком війни подружжя відразу почало ходити на мітинги на підтримку України, говорити в соціальних мережах про те, що відбувається на батьківщині.

Через кілька місяців перебування в Європі вони переїхали до США. Після цього на Руслана Ханумака посипалася нова хвиля хейту.

"Я все читав. А що мені говорити? Це дуже боляче було і зараз таке мчить, трохи легше. Треба виправдовуватися за те, що не повернувся. Так, треба. Кілька разів зробив, отримав ще більше хейту. І що мені робити? У такі ситуації потрапило дуже багато артистів. Потрібно пережити це. Чому не приїхав воювати? Тому що страшно, не хотів померти", - чесно зізнався Руслан Ханумак .


Александра Павленко, politeka.net





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