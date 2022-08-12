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2022-08-12
Бійня у Чорногорії: чоловік після домашньої сварки вбив 11 людей
У Чорногорії після сімейного конфлікту чоловік почав розстрілювати перехожих на вулиці. В результаті 11 людей загинули, шестеро отримали поранення, зокрема співробітник поліції.
Про це повідомляє RTCG, інформує
Повідомляється, що трагедії передував сімейний конфлікт, після якого нападник безладно розстрілював перехожих на вулиці. Чоловік також стріляв у поліцію, але його вбили правоохоронці.
Нагадаємо, раніше "Апостроф" повідомляв про те, що 14 травня американець у військовій формі відкрив стрілянину в супермаркеті Буффало, штат Нью-Йорк, і вбив 10 людей. Ще троє зазнали поранень.
Інна Погрібна, Апостроф