Бійня у Чорногорії: чоловік після домашньої сварки вбив 11 людей

У Чорногорії після сімейного конфлікту чоловік почав розстрілювати перехожих на вулиці. В результаті 11 людей загинули, шестеро отримали поранення, зокрема співробітник поліції.

Про це повідомляє RTCG, інформує Апостроф .

Повідомляється, що трагедії передував сімейний конфлікт, після якого нападник безладно розстрілював перехожих на вулиці. Чоловік також стріляв у поліцію, але його вбили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше "Апостроф" повідомляв про те, що 14 травня американець у військовій формі відкрив стрілянину в супермаркеті Буффало, штат Нью-Йорк, і вбив 10 людей. Ще троє зазнали поранень.