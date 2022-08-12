Дженніфер Лопес в ультракороткій спідниці та на шпильці похвалилася засмаглими ніжками

Американська актриса та співачка Дженніфер Лопес дуже любить підкреслювати переваги своєї фігури. Для ділової зустрічі, під час якої артистка потрапила до об'єктивів папараці, зірка з'явилася в ультракороткій спідниці, щоб зачарувати всіх своїми стрункими та засмаглими ніжками.

Кілька днів тому Джей Ло повернулася до США після двотижневої відпустки. Спочатку вона провела романтичну відпустку з Беном Аффлеком відразу після таємного весілля у Вегасі, а потім з дітьми насолодилася приємним розміреним відпочинком в Італії. Там вона і засмагла, і відновила сили для активної роботи.

Увечері Дженніфер Лопес потрапила до об'єктивів папараці, коли виходила з розкішного авто біля ресторану. Для ділової зустрічі з партнерами 53-річна артистка вдягла ефектну мініспідницю карамельного відтінку, похвалившися своїми підкачаними та стрункими ніжками.

Образ вона завершила нюдовою трендовою маєчкою та подовженим піджаком у тон спідниці, а також одягла грайливі босоніжки на шпильці зі шкіряними ремінцями та заклепками, та взяла класичну сумочку від Chanel.

Останнім часом Дженніфер Лопес дуже зайнята - щодня вона відвідує танцювальну студію, надягаючи різні спортивні вбрання, і демонструючи своє ідеальне тіло і підтягнуту шкіру без вад. Очевидно, скоро артистка представить або нове шоу, або вирушить у тур.

Нагадаємо, папараці показали пристрасну зустріч Дженніфер Лопес та Бена Аффлека після довгої розлуки – відео.