Хотів в артилерію, але не взяли: Олександр Педан розповів, як йому відмовили у військоматі

Олександр Педан, як і більшість українських чоловіків, у перший день російського вторгнення вирішив стати на захист рідної країни. Телеведучий пішов у військкомат, але його не взяли через відсутність бойового досвіду, інформує Апостроф .

В інтерв'ю Славі Дьоміну український шоумен та відеоблогер зізнався, що хотів піти служити в артилерію, бо, за його словами, у піхоті зараз дуже важко. У них найважча робота в світі.

Фото: instagram.com/pedanos

"Уяви собі, хлопці та дівчата сидять в окопах, і як би вони не хотіли, вони не можуть фактично стріляти в орків, оскільки відстань не дозволяє. По них орки поливають мінами, бомбами, ракетами, касетами чим завгодно. Але якщо вони звідти підуть, то туди прийдуть орки. Тобто вони мають залишатися там. Це найважча робота і це справді важко. Я екстраверт, там мені буде складно морально. Арта працює дуже швидко", - пояснив Педан у програмі "Слава+".

Телеведучий розповів, що спілкувався з українськими ракетниками та бачив, як вони переживають. "Їх відстежують, там прилітає, вони мають швидко пересуватися. Відстрілялися - переїхали. Весь світ зараз просто пишається нашою артилерією, та й взагалі нашими всіма військовими", - наголосив Педан.

Олександр розповів, що на початку війни записався до лав тероборони, ЗСУ і нині стоїть на тимчасовому обліку у Хмельницькому, звідки він родом.

"Вони мені відразу сказали: "Дивися, ти не офіцер запасу, у тебе немає жодного досвіду, військової кафедри. Ти нам тут хіба що водієм чи окопи копати". Вони мені відверто заявили: "Ти зараз багато робиш, і це важливіше. Якщо потрібно буде, є контакти, ти на місці, і ми тебе знайдемо", - сказав Педан.