Дженніфер Лопес в ексцентричному тай-дай костюмі вийшла в світ

Дженніфер Лопес потрапила до об'єктивів папараці, приїхавши до танцювальної студії, де вона відпрацьовує номери для своїх концертів. Артистка обрала чудове спортивне вбрання, а також взяла культову класичну сумочку.

Як розтаман: Дженніфер Лопес вийшла у світ в ексцентричному спортивному костюмі

На вулицях Лос-Анджелеса 53-річна виконавиця з'явилася у стильному молодіжному вбранні у ексцентричне забарвлення. Вона обрала яскравий спортивний костюм у трендовий принт тай-дай кольорів веселки – джогери та худі від відомого бренду Ralph Lauren. Також вона одягла білі кросівки Nike, лейбл якого повторював кольори її костюма.

Образ зірка завершила численними прикрасами, включаючи її улюблені масивні сережки-кільця та трендові сонцезахисні окуляри, та взяла класичну сумочку Birkin. Волосся Дженніфер Лопес уложила в тугий гладкий хвіст.

Як розтаман: Дженніфер Лопес вийшла у світ в ексцентричному спортивному костюмі
Днями артистка повернулася з відпустки – співачка побувала разом із Беном Аффлеком у Парижі. Після цього вона полетіла з дітьми до Італії, а актор повернувся до Лос-Анджелеса на зйомки. За повідомленнями наближених до пари джерел, розлука тільки пішла на користь новоспеченому подружжю, і їхнє кохання стало лише міцнішим.
Як розтаман: Дженніфер Лопес вийшла у світ в ексцентричному спортивному костюмі
Як розтаман: Дженніфер Лопес вийшла у світ в ексцентричному спортивному костюмі

"Вони весь час розмовляли, переписувалися і зідзвонювалися по FaceTime. Час, проведений далеко один від одного, зробив їхню зустріч ще кращою. Джей Ло подобається той факт, що вона знає, що її чоловік буде поруч з нею, попри що завгодно", – зазначив інсайдер.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес у штанах-карго та кроп-топі показала ідеальне вбрання для невисоких пишнотілих жінок.


Анастасия Березовская, Тудей





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