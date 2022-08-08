Невибаглива пасажирка: Джесіці Честейн влаштували "фотосесію" на вокзалі у Києві

Голлівудська акторка Джессіка Честейн 7 серпня приїжджала до України, де зустрілася з президентом Володимиром Зеленським, відвідала дітей в "Охматдиті" та була в Ірпені. У столицю вона прибула потягом "Укрзалізниці" разом із тілоохоронцем і двома валізами.

Член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко розповів про зустріч зі знаменитістю та на своїй сторінці Facebook повідомив, що вона "зовсім невибаглива пасажирка". Лещенко також опублікував кілька кадрів з Честейн, які були зроблені перед її від'їздом, інформує Апостроф.

Фото: facebook.com/leshchenko.ukraine

"Американська акторка, володарка "Оскара-2022" Джессіка Честейн стала ще однією неочікуваною гостею в Україні під час війни. Своїм візитом, зустрічами в "Охматдиті", з президентом Зеленським, главою офісу Єрмаком вона привертає увагу світу: війна не закінчилася попри те, що Україна сходить з перших шпальт. Оператор, який приїхав з нею, задокументував її візит. Особливо приємно, що Джессіка приїхала сама, за покликом серця, без "парасольки" міжнародних організацій", - прокоментував візит акторки Лещенко.

Фото: facebook.com/leshchenko.ukraine

"Укрзалізниця" забезпечила для Джессіки комфортну та безпечну подорож, а вона розповіла про власну невибагливість, згадуючи про подорожі з рюкзаками в підлітковому віці. Для мене особисто це зустріч з топ-акторкою власного рейтингу. Що і помітно за моїм поглядом на неї", - також додав він.

Фото: facebook.com/leshchenko.ukraine

Нагадаємо, Джессіка Честейн - американська акторка театру, кіно та телебачення. У 2012 році була включена до щорічного списку ста найвпливовіших людей року за версією Time. Відома своїми ролями у серіалі "Сцени подружнього життя", фільмах "Очі Таммі Фей", "Інтерстеллар", "Небезпечна гра Слоун", Гра Моллі" та багато інших. За виконання ролі Теммі Фей у біографічній драмі "Очі Теммі Фей" отримала премію "Оскар".

Фото: facebook.com/leshchenko.ukraine


Любов Блажко, Апостроф





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