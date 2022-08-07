"Міс Україна Всесвіт" Неплях влаштувала ефективне тренування у спортивному міні: фото

Анна Неплях

Українська модель Ганна Неплях, "Міс Україна Всесвіт" показала, як займається спортом, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Ганна Неплях - відома українська модель, яка стала "Міс Україна Всесвіт", після чого представляла Україну на міжнародному конкурсі "Міс Світу", який проходив в Ізраїлі. А після початку війни Ганна довгий час перебувала за межами України, живучи в різних країнах, але все ж таки зважилася повернутися назад в Україну. Не забуває Неплях і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Неплях показала, як проводить час у Карпатах. Ганна вирішила провести його з користю та зайнялася фітнесом на тлі гір.

"Беня: гарчаю від вашого собаки мордою вниз...", - написала Неплях під фото.

Фанати поставили понад тисячу лайків і написали кілька коментарів:

"Вогонь", "Люблю", "Аня, сміюся".

А ще Politeka писала, що "Міс Україна Всесвіт" Неплях у прозорому топіку не залишила чоловікам шансів


Артём Батечко, politeka.net





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