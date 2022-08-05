Alyosha знайшла кого розкритикувати за безтурботність під час повітряних тривог: "Я не знаю, як..."

Alyosha знайшла кого розкритикувати за безтурботність під час повітряних тривог: "Я не знаю, як..."

Сім'я Тополі через два тижні після початку війни переїхала до США.

Українська співачка Alyosha не розуміє батьків, які досі сидять із дітьми в Україні. Про це вона розповіла в інтерв'ю для "24 Каналу" та зізналася, що відвезла дітей у США до родичів, адже не хоче ризикувати їхнім життям – у Києві все ще небезпечно.

Вона радить матусям їхати і пересидіти війну за кордоном і лише потім повертатися до України. Крім того, вона розкритикувала тих батьків, які не ховаються у сховищах, коли звучать сирени – так не можна.

"Від'їжджайте і сидіть за кордоном, поки не закінчиться війна. Забирайте дітей. Віддавайте своїм рідним за кордоном, а самі повертайтеся, якщо не можете бути не в Україні. Це нове покоління, їх треба зберегти. Я не знаю, як люди безпечно сидять у парку, діти грають на майданчиках, коли сирени. Так не можна", – емоційно висловилася Alyosha.

Варто зазначити, що 15 лютого учасники гурту "Антитіла", включаючи Тараса Тополю, вступили до тероборони. Сім'я Тополі через два тижні після початку війни переїхала до США.


Александра Павленко, politeka.net





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