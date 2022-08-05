Alyosha знайшла кого розкритикувати за безтурботність під час повітряних тривог: "Я не знаю, як..."

Сім'я Тополі через два тижні після початку війни переїхала до США.

Українська співачка Alyosha не розуміє батьків, які досі сидять із дітьми в Україні. Про це вона розповіла в інтерв'ю для "24 Каналу" та зізналася, що відвезла дітей у США до родичів, адже не хоче ризикувати їхнім життям – у Києві все ще небезпечно.

Вона радить матусям їхати і пересидіти війну за кордоном і лише потім повертатися до України. Крім того, вона розкритикувала тих батьків, які не ховаються у сховищах, коли звучать сирени – так не можна.

"Від'їжджайте і сидіть за кордоном, поки не закінчиться війна. Забирайте дітей. Віддавайте своїм рідним за кордоном, а самі повертайтеся, якщо не можете бути не в Україні. Це нове покоління, їх треба зберегти. Я не знаю, як люди безпечно сидять у парку, діти грають на майданчиках, коли сирени. Так не можна", – емоційно висловилася Alyosha.