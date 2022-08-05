"Яка ви худенька": дружина "Холостяка" Добриніна Квіткова в чорному міні блиснула витонченою фігурою

Даша Квиткова

Відома блогерка поділилася кадрами з Варшави, на яких хизується в зухвалому міні.

Популярна українська блогерка та молода мама Даша Квіткова, яка стала переможницею шоу "Холостяк" і вийшла заміж за головного героя Микиту Добриніна, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала у своєму мікроблозі нову фотосесію у Варшаві, куди вона зараз поїхала.

На нових знімках Даша відображена в цікавій локації та екстравагантних позах. Перед камерою вона з'явилася в елегантній чорній міні-сукні, яка ідеально лягла по фігурі, підкреслюючи стрункість талії та довгі ноги. Свій образ блогерша доповнила білими кросами та стильними сонцезахисними окулярами.

У підписі до публікації Квіткова нічого не написала, залишила лише емодзі у вигляді серця. Натомість шанувальники відразу почали обговорювати нові фото дівчини, засипаючи її компліментами: "Плаття топ", "Ви прекрасна", "Яка ж красива", "Можна дізнатися, звідки такі стильні окуляри?", "Як завжди, шик", "Яка ви худенька", "Де цю сукню можна замовити?", "Просто вогонь", "Класичні відтінки завжди додають шарму в образ", "От матуся, вогонь", "Війна йде, а Квіткову шмотки цікавлять", "Зірка".


Галина Струс, politeka.net





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