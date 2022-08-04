Після бурхливих обговорень пози Зеленської "Міс Україна Всесвіт" нагадала про реальні проблеми: фото

Після фотосесії Олени Зеленської для журналу Vogue у мережі почали бурхливо обговорювати "нежіночу" позу першої леді. "Міс Україна Всесвіт-2022" Вікторія Апанасенко нагадала українцям, що в країні йде війна і що сьогодні є глобальніші проблеми, які потребують суспільної уваги, інформує Апостроф .

Представниця України на міжнародному конкурсі "Міс Всесвіт" опублікувала в Instagram фотографію, зроблену на "вулиці смерті" у Бородянці. У кадрі модель та волонтер сидить на тлі повністю зруйнованої російськими окупантами багатоповерхівки, повторюючи позу Олени Зеленської.

Фото: instagram.com/crystal.viktoria

"Чому в 21 сторіччі взагалі підіймається питання як повинна сидіти дівчина на фото? Чи насправді це так важливо? Мене досі дивує, що люди звертають увагу на таку нісенітнецю, коли є більш глобальні проблеми", - написала Вікторія.

"Місцевий волонтер розповів нам, що вся вулиця була вкрита тілами мертвих людей. І він досі бачить цю картину у своїх кошмарах. Забирати тіла чи торкатися їх не можна було, тому що вони були усі заміновані. Тому місцеві жителі, ходили біля понівечених тіл до приїзду саперів. Так виглядає справжній біль і проблема, а не поза для фото у журналі", - наголосила Апанасенко.

Минулого тижня Олена Зеленська знялася для американського глянцю Vogue - одного із найвпливовіших модних видань світу. Світлини дружини президента зробила Енні Лейбовіц, яка заради зйомок приїхала до Києва під час війни. На обкладинці журналу перша леді України зображена сидячи на сходах. Саме цей кадр і викликав неоднозначну реакцію у користувачів мережі, зокрема через "нежіночу" пози.

Фото: instagram.com/voguemagazine

Крім критики також прозвучала потужна підтримка, яка вилилася у флешмоб #sitlikeagirl (сиди як дівчинка). До ініціативи приєдналися й звичайні українки, й знаменитості. Серед них - співачки Lida Lee, Джамала, Ірина Білик, телеведучі Лілія Ребрик, Василіса Фролова, акторки Ксенія Мішина, Дарія Петрожицька та багато інших зірок.