Джастін Бібер та його дружина Гейлі показали свій ранок у ліжку: фото пари

Канадський поп-R&B-виконавець Джастін Бібер, у якого паралізувало частину обличчя, поділився новим фото зі своєю дружиною Гейлі. В кадрі пара лежала в ліжку разом зі своїм домашнім улюбленцем.

Відповідна публікація з'явилася на сторінці артиста в Instagram. "Доброго ранку від родини Біберів", - говориться у підписі до знімку, інформує Апостроф.

Фото: instagram.com/justinbieber

У коментарях під постом шанувальники залишили для пари безліч компліментів. Вони написали, що обожнюють зіркову родину та їхнього пухнастого друга.

"Доброго ранку, прекрасні люди!", "Сімейний добрий ранок!", "Моє серце перестало битися... Це фото таке прекрасне", "Доброго ранку! Ви просто чудові", "Неймовірна сім’я", - висловилися користувачі мережі з цього приводу.

Фото: instagram.com/justinbieber

Нагадаємо, Бібер почав зустрічатися з американською моделлю та телезіркою Гейлі Болдвін у травні 2018 року. До цього закохані вже мали стосунки: з грудня 2015 року по січень 2016 року, однак тоді вони розсталися.

Про таємне одруження попспівака і молодшої дочки актора Стівена Болдвіна стало відомо вже в жовтні того ж року. 15 листопада Джастін Бібер підтвердив факт одруження, опублікувавши в соціальних мережвх фото з Гейлі Болдвін та підписом: "Моя дружина неймовірна". Гейлі одночасно з цим змінила назву свого облікового запису на "Гейлі Бібер".

Фото: instagram.com/justinbieber

30 вересня 2019 року пара повторила весільну церемонію, влаштувавши масштабне свято в резиденції Montage Palmetto Bluff (штат Південна Кароліна), де були присутні 154 гостей. Під час заходу Джастін і Гейлі виголосили весільні клятви одне одному.


Любов Блажко, Апостроф





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