"Було соромно": Євген Кіт зізнався, що завадило йому вступити до лав ЗСУ

Євген Кот поїхав до Чернівців. Там танцівник став волонтером – і тепер привозить автомобілі воїнам на передову.

Хореограф Євген Кот не пішов захищати Україну від російських загарбників. Однак це не заважає йому волонтерити та допомагати ЗСУ, поставляючи на передову автомобілі. Танцюрист розповів про те, чому не пішов на фронт в інтерв'ю для проекту "Як ти?".

Євген Кот зізнався, що кілька разів намагався піти служити, щоб знищити загарбників і окупантів. Але йому завадили численні проблеми зі здоров'ям, які не сумісні зі службою на фронті.

"У мене є проблеми зі здоров'ям, які не сумісні зі службою. У мене травма коліна, розірвані зап'ястя. Але якщо буде нагальна потреба піти, я піду. Я навчився стріляти з автомата, кулемета. Куди вставляється патрон, куди ріжок, як звести курок - все це я вмію, знаю. Я навіть купив зброю, є бронежилет, форма, деяка амуніція, в якій я їду на передову", - розповів Євген Кіт .

Хореограф зізнався, що також йому було соромно перед тими, хто пішов у тероборону під Києвом, а він поїхав до Чернівців. Там танцівник став волонтером – і тепер привозить автомобілі воїнам на передову.